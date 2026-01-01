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Дом, в котором нескучно
Киноафиша Дом, в котором нескучно

Спектакль Дом, в котором нескучно

Постановка
Пятый театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Интерактивная сказка для самых маленьких на Камерной сцене Пятого театра

Камерная сцена приглашает маленьких зрителей на интерактивную сказку, которая подарит им незабываемые моменты. В мире, где скука может подстерегать повсюду, театр становится спасением для юных непосед.

Как подключить фантазию?

Маленькие герои этой сказки научат детей искать увлечение в самом обыденном. Как превратить повседневные вещи в увлекательную игру? Все, что нужно — это посмотреть вокруг и включить воображение! Даже самый обычный день способен стать невообразимым, если добавить к нему немного фантазии.

Интерактивный формат

Спектакль создаёт уникальную атмосферу, в которой детская активность и участие становятся важной частью действа. Ребята смогут не только наблюдать за героями, но и сами стать частью этой чудесной истории. Театр — это окошко в мир возможностей, где каждый может стать волшебником.

Приходите на спектакль «Дом, в котором нескучно» и узнайте, как весело можно провести время с друзьями и родственниками, превращая обыденную жизнь в захватывающее развлечение!

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
16 сентября среда
18:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 350 ₽
18 октября воскресенье
15:00
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
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