Обед для грешников
Обед для грешников

Спектакль Обед для грешников

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Непредсказуемая комедия «Обед для грешников» в Новосибирске

Спектакль «Обед для грешников» - это непредсказуемая комедия, которая погружает зрителей в мир бизнес-отношений и личных конфликтов. Молодой директор лондонского офиса транснациональной компании столкнется с весьма сложной задачей: его американский босс, известный своими строгими моральными принципами, готов уволить всех подчиненных, не состоящих в законном браке.

Интрига сюжета

Секрет любимой героя, которая давно ждёт предложения руки и сердца, отказывается изображать его законную супругу и уходит, разразившись скандалом. В поисках выхода из ситуации, директор решает прибегнуть к помощи домработницы, но её возраст ставит под сомнение успешность этой аферы.

Неожиданное развитие событий

Когда босс с женой приходят в гости, всё кажется под контролем до тех пор, пока не появляются бывшая подруга и решительный секретарь, готовые вмешаться в ситуацию. Какие сюрпризы ждут зрителей? Смогут ли герои выйти из сложившейся ситуации с достоинством?

Спектакль «Обед для грешников» обещает множество ярких моментов и комических поворотов. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального представления!

Спектакль идет с антрактом.

В ролях
Сергей Рубеко
Сергей Рубеко
Мария Кононова
Александра Прокофьева
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Дмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Новосибирск, 9 февраля
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 2100 ₽

В ближайшие дни

Е-ее-ее!
16+
Премьера Драма
Е-ее-ее!
24 августа в 18:00 Старый дом
от 2500 ₽
Диагноз: Дуся
18+
Комедия
Диагноз: Дуся
28 сентября в 15:00 Мой театр
от 800 ₽
Лоси
12+
Драма Кукольный
Лоси
24 сентября в 18:30 Театральный центр «Энергия»
от 500 ₽
