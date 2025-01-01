Меню
Новогодние приключения Бармалея
Спектакль Новогодние приключения Бармалея

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

Новогодний мюзикл для всей семьи

Семейный мюзикл «Новогодние приключения Бармалея», основанный на любимых сказках Корнея Чуковского, приглашает зрителей в удивительный мир приключений и волшебства. Вспомните знакомые с детства строки: «Не ходите, дети, в Африку гулять!» – они стали неотъемлемой частью детских воспоминаний и сподвигают юных героев на поиски острых ощущений, особенно в преддверии Нового года.

Невероятное путешествие в африканский мир

В этом спектакле задумчивые родители расправляют крылья фантазии и решают не оставлять своих озорных детей, Ванечку и Танечку, без приключений. Вместо настоящей поездки в Африку они организуют дома новогодний квест! Мама и бабушка превращаются в африканских зверей, папа принимает облик доктора Айболита, а дедушка становится лукавым Бармалеем.

Секреты домашних спектаклей

Такое своеобразное театральное представление поможет не только маленьким зрителям, но и их родителям вспомнить о важности взаимопомощи и доверия. Главное послание спектакля заключается в том, что дом, особенно в сказочное время года, может стать настоящим сказочным местом.

Пригласите своих детей и погрузитесь в атмосферу увлекательных приключений «Новогодних приключений Бармалея». Это отличный способ провести время всей семьей и поднять настроение в волшебный новогодний период!

В других городах
Декабрь
23 декабря вторник
11:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
14:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
24 декабря среда
12:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
15:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
25 декабря четверг
12:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
15:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2

