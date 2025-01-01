Спектакль «Нить» — хореографическое путешествие от юношеского опыта к глубоким жизненным переосмыслением. Каждый момент в этом спектакле решительно соединён невидимой нитью, которая связывает события и героев.
Это трогательная история женщины, стремящейся распутать клубок обстоятельств, обретая свободу и надежду на светлое будущее. Она преодолевает препятствия и избавляется от всего лишнего, пока не найдёт одну единственную прочную нить жизни.
Автор проекта: Анастасия Винокур
Режиссёр-постановщик: Антон Морозов
Хореограф-постановщик: Максим Петров
Художник-постановщик: Юлиана Лайкова
Художник по свету: Константин Бинкин
Анастасия Винокур о спектакле: «Нить для меня — это как мой маленький ребёнок, моё детище, моя судьба. Это история о поиске себя, о женщине, о слабости и силе, о счастье и горести». Она подчеркивает, что каждый зритель может увидеть в истории что-то своё.
Антон Морозов, режиссёр: «Спектакль универсален и может быть понятен каждому. Это трогательная, порой смешная и трагичная история с элементами драмы, в которой каждый сможет узнать себя».
Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта
Не упустите возможность увидеть это эмоциональное и глубокое представление в зале «Стравинский»!