Премьера спектакля «Нить» в зале «Стравинский»

Спектакль «Нить» — хореографическое путешествие от юношеского опыта к глубоким жизненным переосмыслением. Каждый момент в этом спектакле решительно соединён невидимой нитью, которая связывает события и героев.

Сюжет и концепция

Это трогательная история женщины, стремящейся распутать клубок обстоятельств, обретая свободу и надежду на светлое будущее. Она преодолевает препятствия и избавляется от всего лишнего, пока не найдёт одну единственную прочную нить жизни.

Создатели спектакля

Автор проекта: Анастасия Винокур

Режиссёр-постановщик: Антон Морозов

Хореограф-постановщик: Максим Петров

Художник-постановщик: Юлиана Лайкова

Художник по свету: Константин Бинкин

Актёрский состав

В спектакле 28 октября выступят:

Анастасия Винокур (заслуженная артистка России, солистка балета Большого театра)

Денис Савин (заслуженный артист России, премьер балета Большого театра)

Артур Мкртчян (ведущий солист балета Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко)

Алексей Гориболь (заслуженный артист России, пианист)

В спектакле 29 октября зрителей ждут:

Анастасия Винокур

Александр Водопетов (первый солист балета Большого театра)

Артур Мкртчян

Алексей Гориболь

Мнение авторов

Анастасия Винокур о спектакле: «Нить для меня — это как мой маленький ребёнок, моё детище, моя судьба. Это история о поиске себя, о женщине, о слабости и силе, о счастье и горести». Она подчеркивает, что каждый зритель может увидеть в истории что-то своё.

Антон Морозов, режиссёр: «Спектакль универсален и может быть понятен каждому. Это трогательная, порой смешная и трагичная история с элементами драмы, в которой каждый сможет узнать себя».

Дополнительная информация

Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта

Не упустите возможность увидеть это эмоциональное и глубокое представление в зале «Стравинский»!