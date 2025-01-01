Меню
Нить
Билеты от 0₽
Киноафиша Нить

Спектакль Нить

Постановка
Геликон-опера 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Нить» в зале «Стравинский»

Спектакль «Нить» — хореографическое путешествие от юношеского опыта к глубоким жизненным переосмыслением. Каждый момент в этом спектакле решительно соединён невидимой нитью, которая связывает события и героев.

Сюжет и концепция

Это трогательная история женщины, стремящейся распутать клубок обстоятельств, обретая свободу и надежду на светлое будущее. Она преодолевает препятствия и избавляется от всего лишнего, пока не найдёт одну единственную прочную нить жизни.

Создатели спектакля

Автор проекта: Анастасия Винокур
Режиссёр-постановщик: Антон Морозов
Хореограф-постановщик: Максим Петров
Художник-постановщик: Юлиана Лайкова
Художник по свету: Константин Бинкин

Актёрский состав

В спектакле 28 октября выступят:

  • Анастасия Винокур (заслуженная артистка России, солистка балета Большого театра)
  • Денис Савин (заслуженный артист России, премьер балета Большого театра)
  • Артур Мкртчян (ведущий солист балета Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко)
  • Алексей Гориболь (заслуженный артист России, пианист)

В спектакле 29 октября зрителей ждут:

  • Анастасия Винокур
  • Александр Водопетов (первый солист балета Большого театра)
  • Артур Мкртчян
  • Алексей Гориболь

Мнение авторов

Анастасия Винокур о спектакле: «Нить для меня — это как мой маленький ребёнок, моё детище, моя судьба. Это история о поиске себя, о женщине, о слабости и силе, о счастье и горести». Она подчеркивает, что каждый зритель может увидеть в истории что-то своё.

Антон Морозов, режиссёр: «Спектакль универсален и может быть понятен каждому. Это трогательная, порой смешная и трагичная история с элементами драмы, в которой каждый сможет узнать себя».

Дополнительная информация

Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта

Не упустите возможность увидеть это эмоциональное и глубокое представление в зале «Стравинский»!

Купить билет на спектакль

Расписание

28 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
29 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00

