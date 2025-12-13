Цифровая выставка «Недетский мир» в Digital Art Центре «Внутри»

Digital-выставка, арт-проект и медиаперформанс «Недетский мир» — мультидисциплинарное художественное событие, созданное в рамках запуска одноимённого альбома группы «Винтаж». Альбом состоит из 13 треков, каждому из которых соответствует уникальное визуальное воплощение.

В результате этого процесса возникает цифровое пространство из 13 сцен, которое разворачивается в проекционном зале Центра Внутри. Здесь кукольный дом становится ключевой метафорой проекта: его воображаемая архитектура создает сцену, где сталкиваются реальное и фантастическое, наивное и травматичное, детское и взрослое. Зрителям предлагается стать приглашёнными гостями в этот «недетский» театр.

Путешествие через 13 состояний

Во время просмотра зритель проходит через 13 состояний, сталкивается с вытесненными ощущениями и обращается к своему внутреннему ребёнку — его ранимости, уязвимости и силе. «Недетский мир» — это digital performance, где искусственное создано для того, чтобы почувствовать живое. Длительность показа в проекционном зале составляет 27 минут.

Создатели проекта

В проекте задействованы талантливые авторы:

Анна Плетнёва — российская певица, солистка и основатель группы «Винтаж». Её интерес к искусству подтверждается образованием по эстрадно-джазовому пению и учёбой в Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

— российская певица, солистка и основатель группы «Винтаж». Её интерес к искусству подтверждается образованием по эстрадно-джазовому пению и учёбой в Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Даниил Величко — фотограф, режиссёр и художник. Его академическое образование формирует визуальный язык, основанный на эстетике живописи Возрождения. В 2008 году он открыл собственную студию в Москве, а в 2014 представил продакшн в Нью-Йорке.

— фотограф, режиссёр и художник. Его академическое образование формирует визуальный язык, основанный на эстетике живописи Возрождения. В 2008 году он открыл собственную студию в Москве, а в 2014 представил продакшн в Нью-Йорке. Александ Сафонов — автор искусственного интеллекта, который участвует в создании музыкального сопровождения.

— автор искусственного интеллекта, который участвует в создании музыкального сопровождения. Музыка — написана Алексеем Романофом, Никитой Давыдовым и Анной Плетнёвой.

Площадка проекта

Выставка проходит в Центре «Внутри» — центре цифрового искусства, расположенном на территории Хлебозавода № 9. Особенностью площадки является проекционный зал, где стены и пол отображают контент, позволяя зрителям буквально оказаться внутри проекта и прочувствовать его атмосферу.