Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Недетский мир
Билеты от 690₽
Киноафиша Недетский мир

Недетский мир

16+
Возраст 16+
Билеты от 690₽

О выставке

Цифровая выставка «Недетский мир» в Digital Art Центре «Внутри»

Digital-выставка, арт-проект и медиаперформанс «Недетский мир» — мультидисциплинарное художественное событие, созданное в рамках запуска одноимённого альбома группы «Винтаж». Альбом состоит из 13 треков, каждому из которых соответствует уникальное визуальное воплощение.

В результате этого процесса возникает цифровое пространство из 13 сцен, которое разворачивается в проекционном зале Центра Внутри. Здесь кукольный дом становится ключевой метафорой проекта: его воображаемая архитектура создает сцену, где сталкиваются реальное и фантастическое, наивное и травматичное, детское и взрослое. Зрителям предлагается стать приглашёнными гостями в этот «недетский» театр.

Путешествие через 13 состояний

Во время просмотра зритель проходит через 13 состояний, сталкивается с вытесненными ощущениями и обращается к своему внутреннему ребёнку — его ранимости, уязвимости и силе. «Недетский мир» — это digital performance, где искусственное создано для того, чтобы почувствовать живое. Длительность показа в проекционном зале составляет 27 минут.

Создатели проекта

В проекте задействованы талантливые авторы:

  • Анна Плетнёва — российская певица, солистка и основатель группы «Винтаж». Её интерес к искусству подтверждается образованием по эстрадно-джазовому пению и учёбой в Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
  • Даниил Величко — фотограф, режиссёр и художник. Его академическое образование формирует визуальный язык, основанный на эстетике живописи Возрождения. В 2008 году он открыл собственную студию в Москве, а в 2014 представил продакшн в Нью-Йорке.
  • Александ Сафонов — автор искусственного интеллекта, который участвует в создании музыкального сопровождения.
  • Музыка — написана Алексеем Романофом, Никитой Давыдовым и Анной Плетнёвой.

Площадка проекта

Выставка проходит в Центре «Внутри» — центре цифрового искусства, расположенном на территории Хлебозавода № 9. Особенностью площадки является проекционный зал, где стены и пол отображают контент, позволяя зрителям буквально оказаться внутри проекта и прочувствовать его атмосферу.

Купить билет на выставка Недетский мир

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
14 декабря воскресенье
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1090 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15 декабря понедельник
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
16 декабря вторник
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
17 декабря среда
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
18 декабря четверг
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19 декабря пятница
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
20 декабря суббота
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
21 декабря воскресенье
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1090 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1090 ₽
22 декабря понедельник
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
23 декабря вторник
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 890 ₽
24 декабря среда
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 890 ₽
25 декабря четверг
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 890 ₽
28 декабря воскресенье
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1090 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1090 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1090 ₽
29 декабря понедельник
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 890 ₽
30 декабря вторник
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 890 ₽
2 января пятница
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1150 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
3 января суббота
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1150 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1150 ₽
4 января воскресенье
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1150 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
5 января понедельник
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1150 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
6 января вторник
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1150 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
7 января среда
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
8 января четверг
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1150 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1150 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
9 января пятница
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1150 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1150 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
10 января суббота
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
11 января воскресенье
12:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 690 ₽
15:40
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1150 ₽
19:20
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
от 1150 ₽

Фотографии

Недетский мир Недетский мир Недетский мир Недетский мир Недетский мир Недетский мир Недетский мир Недетский мир

В ближайшие дни

Из Пекина в Москву: диалог культур
6+
Живопись Графика Классическое искусство
Из Пекина в Москву: диалог культур
31 января в 19:00 Третьяковская галерея
Билеты
Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
6+
Естественно-научные Интерактивный
Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
8 января в 14:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
12+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
29 января в 21:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше