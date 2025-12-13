Digital-выставка, арт-проект и медиаперформанс «Недетский мир» — мультидисциплинарное художественное событие, созданное в рамках запуска одноимённого альбома группы «Винтаж». Альбом состоит из 13 треков, каждому из которых соответствует уникальное визуальное воплощение.
В результате этого процесса возникает цифровое пространство из 13 сцен, которое разворачивается в проекционном зале Центра Внутри. Здесь кукольный дом становится ключевой метафорой проекта: его воображаемая архитектура создает сцену, где сталкиваются реальное и фантастическое, наивное и травматичное, детское и взрослое. Зрителям предлагается стать приглашёнными гостями в этот «недетский» театр.
Во время просмотра зритель проходит через 13 состояний, сталкивается с вытесненными ощущениями и обращается к своему внутреннему ребёнку — его ранимости, уязвимости и силе. «Недетский мир» — это digital performance, где искусственное создано для того, чтобы почувствовать живое. Длительность показа в проекционном зале составляет 27 минут.
В проекте задействованы талантливые авторы:
Выставка проходит в Центре «Внутри» — центре цифрового искусства, расположенном на территории Хлебозавода № 9. Особенностью площадки является проекционный зал, где стены и пол отображают контент, позволяя зрителям буквально оказаться внутри проекта и прочувствовать его атмосферу.