Спектакль Не все коту масленица

Сюжет пьесы разворачивается в среде московского купечества, где небогатая вдова-купчиха Круглова живет со своей дочерью. По соседству с ними расположен дом старого богатого купца Ермила Зотыча Ахова. Вследствие своих утрат и одиночества, Ахов решает жениться на молодой и бедной Агнии Кругловой, что и становится основным конфликтом произведения.
Героям предстоит сделать нелегкий выбор: поддаться искушению богатством и комфортом «золотой клетки» или встать на путь борьбы за свое счастье и достоинство.
Спектакль поставлен Анной Самборской, которая известна своими яркими и эмоциональными работами.
Приходите на спектакль, чтобы погрузиться в мир человеческих страстей и глубоких переживаний, где каждый выбор имеет значение.