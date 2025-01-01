Меню
Не все коту масленица
Билеты от 500₽
Киноафиша Не все коту масленица

Спектакль Не все коту масленица

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе А. Н. Островского

Сюжет пьесы разворачивается в среде московского купечества, где небогатая вдова-купчиха Круглова живет со своей дочерью. По соседству с ними расположен дом старого богатого купца Ермила Зотыча Ахова. Вследствие своих утрат и одиночества, Ахов решает жениться на молодой и бедной Агнии Кругловой, что и становится основным конфликтом произведения.

Героям предстоит сделать нелегкий выбор: поддаться искушению богатством и комфортом «золотой клетки» или встать на путь борьбы за свое счастье и достоинство.

Актерский состав

  • Дарья Федосеева - Круглова, вдова купца
  • Регина Целик - Агния, ее дочь
  • Виктор Коростень - Ермил Зотыча Ахов, богатый купец
  • Владислав Кочемаров - Ипполит, его приказчик
  • Екатерина Алексина, Полина Кузнецова - Маланья, кухарка Кругловой
  • Ольга Тимофеева - Феона

Режиссер

Спектакль поставлен Анной Самборской, которая известна своими яркими и эмоциональными работами.

Приходите на спектакль, чтобы погрузиться в мир человеческих страстей и глубоких переживаний, где каждый выбор имеет значение.

Октябрь
11 октября суббота
18:00
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
от 500 ₽

