Спектакль Не все коту масленица

Спектакль по пьесе А. Н. Островского

Сюжет пьесы разворачивается в среде московского купечества, где небогатая вдова-купчиха Круглова живет со своей дочерью. По соседству с ними расположен дом старого богатого купца Ермила Зотыча Ахова. Вследствие своих утрат и одиночества, Ахов решает жениться на молодой и бедной Агнии Кругловой, что и становится основным конфликтом произведения.

Героям предстоит сделать нелегкий выбор: поддаться искушению богатством и комфортом «золотой клетки» или встать на путь борьбы за свое счастье и достоинство.

Актерский состав

Дарья Федосеева - Круглова, вдова купца

Регина Целик - Агния, ее дочь

Виктор Коростень - Ермил Зотыча Ахов, богатый купец

Владислав Кочемаров - Ипполит, его приказчик

Екатерина Алексина, Полина Кузнецова - Маланья, кухарка Кругловой

Ольга Тимофеева - Феона

Режиссер

Спектакль поставлен Анной Самборской, которая известна своими яркими и эмоциональными работами.

Приходите на спектакль, чтобы погрузиться в мир человеческих страстей и глубоких переживаний, где каждый выбор имеет значение.