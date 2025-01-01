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Найка Казиева
Билеты от 1500₽
Киноафиша Найка Казиева

Найка Казиева

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Стендап-вечер с Найкой Казиевой

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер с участием Найки Казиевой! Эта талантливая комик и резидентка «Stand Up Club #1» уже успела завоевать сердца зрителей своими остроумными и жизненными шутками.

О Найке Казиевой

Найка — участница популярных шоу «Женский стендап» и «Открытый микрофон», а также обладательница множества наград в Высшей лиге КВН. Её уникальный стиль и умение находить смешное даже в самых обычных ситуациях делают каждое выступление поистине выдающимся.

Информация о мероприятии

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут комфортно разместить вас в порядке очереди.

Если вы планируете посетить мероприятие с компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом. В случае, если ваши друзья покупают билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас могли разместить вместе.

Не упустите возможность насладиться вечерком с юмором и позитивом! Ждем вас на стендап-вечере с Найкой Казиевой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
19:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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