Найка Казиева

Стендап-вечер с Найкой Казиевой

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер с участием Найки Казиевой! Эта талантливая комик и резидентка «Stand Up Club #1» уже успела завоевать сердца зрителей своими остроумными и жизненными шутками.

О Найке Казиевой

Найка — участница популярных шоу «Женский стендап» и «Открытый микрофон», а также обладательница множества наград в Высшей лиге КВН. Её уникальный стиль и умение находить смешное даже в самых обычных ситуациях делают каждое выступление поистине выдающимся.

Информация о мероприятии

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут комфортно разместить вас в порядке очереди.

Если вы планируете посетить мероприятие с компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом. В случае, если ваши друзья покупают билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас могли разместить вместе.

Не упустите возможность насладиться вечерком с юмором и позитивом! Ждем вас на стендап-вечере с Найкой Казиевой!