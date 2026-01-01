Концерт группы «На-На»: незабываемая ночь поп-музыки

8 июня в легендарном клубе Джаггер группа «На-На» приглашает своих поклонников на яркую встречу. Это не просто концерт, а настоящая феерия эмоций и музыки!

История группы

Группа «На-На» была создана в 1989 году известным продюсером и рок-музыкантом Бари Алибасовым. С тех пор она завоевала множество наград и премий, гастролируя почти по всему миру. За 30 лет музыкальной карьеры состав группы неоднократно менялся, однако ее хиты, полюбившиеся миллионам слушателей, продолжают покорять сердца зрителей и сегодня. В настоящее время группу представляют три солиста: Владимир Политов, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин.

Программа вечера

Каждый концерт «На-На» — это настоящий праздник. Зрителей ждут как давно любимые композиции, такие как «Фаина», «Шляпа», «Где ты была», «Красивая, поехали кататься», так и новые песни, которые обязательно станут хитами.

Атмосфера концерта

Атмосфера, царящая на концертах «На-На», позволит вам забыть о серых буднях. Приятная ностальгия и зажигательные ритмы заставят танцевать не только телом, но и душой. Это идеальное событие для всех любителей поп-музыки и тех, кто хочет провести незабываемый вечер в компании друзей и семьи.

