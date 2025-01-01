Спектакль На бис!

Театральный хит-парад к 40-летию театра

В преддверии 40-летнего юбилея театр подготовил особенный музыкально-театральный вечер, который станет праздником для всех поклонников. Это уникальное событие объединит лучшие моменты из мюзиклов, поставленных за годы существования театра, и сольные выступления ведущих артистов.

Лучшие номера из мюзиклов

В программу вошли самые яркие сцены из любимых зрителями постановок, которые за время существования театра стали знаковыми.

Сольные выступления артистов

Зрителей ждут потрясающие выступления ведущих артистов, раскрывающие их индивидуальность и талант.

Праздник для зрителей

Этот вечер обещает стать настоящим театральным подарком, где музыка, драматическое искусство и вдохновение сольются в гармоничном творческом синтезе.