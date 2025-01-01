Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
На бис!
Билеты от 750₽
Киноафиша На бис!

Спектакль На бис!

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Театральный хит-парад к 40-летию театра

В преддверии 40-летнего юбилея театр подготовил особенный музыкально-театральный вечер, который станет праздником для всех поклонников. Это уникальное событие объединит лучшие моменты из мюзиклов, поставленных за годы существования театра, и сольные выступления ведущих артистов.

Лучшие номера из мюзиклов
В программу вошли самые яркие сцены из любимых зрителями постановок, которые за время существования театра стали знаковыми.

Сольные выступления артистов
Зрителей ждут потрясающие выступления ведущих артистов, раскрывающие их индивидуальность и талант.

Праздник для зрителей
Этот вечер обещает стать настоящим театральным подарком, где музыка, драматическое искусство и вдохновение сольются в гармоничном творческом синтезе.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Бродский. 12 новелл от первого лица
12+
Драма
Бродский. 12 новелл от первого лица
26 ноября в 19:00 МОСТ
от 1500 ₽
Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
22 ноября в 19:00 Театр комедии. Сцена на Олимпийском
от 1500 ₽
Зверский детектив
6+
Драма Детский
Зверский детектив
18 октября в 15:00 РАМТ
от 3200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше