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Нигатив c ансамблем
Киноафиша Нигатив c ансамблем

Нигатив c ансамблем

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Нигатива с Live Band в клубе «Космонавт»

В Санкт-Петербурге на сцене клуба «Космонавт» состоится уникальный концерт Нигатива с Live Band. Артист представит музыкальный перфоманс на большой концертной площадке, что станет важным событием для поклонников русского рэпа.

Расширенная программа

На концерте прозвучат не только самые популярные хиты современности, но и треки из эпохи «Триады» и раннего творчества Нигатива. Это дает возможность зрителям насладиться как новыми произведениями, так и классическими композициями, которые стали важной частью русского рэп-культуры.

Для кого этот концерт

Концерт отлично подойдёт как фанатам творчества Нигатива, так и всем любителям современного русского рэпа. Нигатив — это имя, которое уже стало легендой, и его выступление обещает быть ярким и незабываемым.

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В других городах
Октябрь
1 октября четверг
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2500 ₽

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