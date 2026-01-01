Нигатив c ансамблем

Концерт Нигатива с Live Band в клубе «Космонавт»

В Санкт-Петербурге на сцене клуба «Космонавт» состоится уникальный концерт Нигатива с Live Band. Артист представит музыкальный перфоманс на большой концертной площадке, что станет важным событием для поклонников русского рэпа.

Расширенная программа

На концерте прозвучат не только самые популярные хиты современности, но и треки из эпохи «Триады» и раннего творчества Нигатива. Это дает возможность зрителям насладиться как новыми произведениями, так и классическими композициями, которые стали важной частью русского рэп-культуры.

Для кого этот концерт

Концерт отлично подойдёт как фанатам творчества Нигатива, так и всем любителям современного русского рэпа. Нигатив — это имя, которое уже стало легендой, и его выступление обещает быть ярким и незабываемым.