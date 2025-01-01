Музыкальные вечера на Тверской, 13. Серенада солнечной долины

Приглашаем вас на уникальный концерт, который проведет ансамбль солистов «АРосс». Под управлением художественного руководителя, заслуженной артистки России Ольги Рогинской, выступят талантливые музыканты:
Ведущая концерта — Екатерина Берлускони.
Феномен киномузыки зародился в эру звукового кино, а его корни уходят в эпоху немого кино, когда фильмы сопровождались игрой тапёра. В настоящее время музыкальная составляющая фильмов часто называется саундтреком. Обычно это популярные мелодии или песни, но немало фильмов прошлого включают в себя обширное множество музыкальных номеров, оркестровых увертюр и запоминающихся мелодий.
В программе концерта — увлекательное путешествие по музыке отечественного и зарубежного кино. Вы услышите известные саундтреки из современных фильмов и сериалов, а также мелодии, которые вернут вас к культовым советским кинолентам. Среди выдающихся композиторов, чьи произведения прозвучат на мероприятии, — Александр Зацепин, Альфред Шнитке, Георгий Свиридов, Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой и Дмитрий Шостакович.
Продолжительность концерта — 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что возможны изменения в программе.
Перед началом мероприятия пройдет бесплатная экскурсия по историческим залам здания Правительства Москвы, которая начнется в 18:30. Вход по билетам с 18:00 (Подъезд № 1, ул. Тверская, д. 13). Парковка бесплатная при предъявлении билета.