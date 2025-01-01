Меню
Музыкальные вечера на Тверской, 13. Серенада солнечной долины
Билеты от 1500₽
Музыкальные вечера на Тверской, 13. Серенада солнечной долины

Музыкальные вечера на Тверской, 13. Серенада солнечной долины

6+
6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыка кино: путешествие по звукам фильмографии

Приглашаем вас на уникальный концерт, который проведет ансамбль солистов «АРосс». Под управлением художественного руководителя, заслуженной артистки России Ольги Рогинской, выступят талантливые музыканты:

  • Александр Кузавов (скрипка)
  • Сергей Вальков (скрипка)
  • Максим Шагаев (альт)
  • Александр Ермаков (виолончель)
  • Илья Кронфельд (фортепиано)
  • Илья Лолейт (кларнет)
  • Тимофей Калашник (ударные)

Ведущая концерта — Екатерина Берлускони.

Очарование музыки из кино

Феномен киномузыки зародился в эру звукового кино, а его корни уходят в эпоху немого кино, когда фильмы сопровождались игрой тапёра. В настоящее время музыкальная составляющая фильмов часто называется саундтреком. Обычно это популярные мелодии или песни, но немало фильмов прошлого включают в себя обширное множество музыкальных номеров, оркестровых увертюр и запоминающихся мелодий.

В программе концерта — увлекательное путешествие по музыке отечественного и зарубежного кино. Вы услышите известные саундтреки из современных фильмов и сериалов, а также мелодии, которые вернут вас к культовым советским кинолентам. Среди выдающихся композиторов, чьи произведения прозвучат на мероприятии, — Александр Зацепин, Альфред Шнитке, Георгий Свиридов, Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой и Дмитрий Шостакович.

Программа концерта

  • И. Дунаевский — Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта»
  • И. Дунаевский — «Сердце» из к/ф «Веселые ребята»
  • A. Пьяццолла — «Забвение» из к/ф «Генрих IV, Безумный король»
  • Э. Дадли — «Дживс и Вустер»
  • Д. Каймми — «Марш рыбаков» из к/ф «Генералы песчаных карьеров»
  • К. Гардель — «Все на одну голову»
  • Х.-М. Лукьеси — «Брызги шампанского»
  • Г. Миллер — «Лунная серенада» из к/ф «Серенада солнечной долины»
  • С. Ирадье — «Голубка»
  • В. Фернандес — «Самая красивая»
  • Г. Кузняк — «Ва-банк»
  • Дж. Херман — «Хелло, Долли»
  • Х. Циммер — «Пираты Карибского моря»
  • A. Шнитке — «Танго в сумасшедшем доме» из к/ф «Агония»
  • Н. Виетти — «Купите фиалки» из к/ф «Дорога»
  • Х. Циммер — «Код Да Винчи»
  • Г. Свиридов — Вальс из к/ф «Метель»
  • Г. Свиридов — Романс из к/ф «Метель»
  • Т. Хренников — «Песня о Москве» из к/ф «Свинарка и пастух»
  • A. Зацепин — «Кавказская пленница»
  • И. Дунаевский — Вальс из к/ф «Кубанские казаки»
  • И. Дунаевский — Вальс из к/ф «Моя любовь»
  • A. Зацепин — «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что возможны изменения в программе.

Перед началом мероприятия пройдет бесплатная экскурсия по историческим залам здания Правительства Москвы, которая начнется в 18:30. Вход по билетам с 18:00 (Подъезд № 1, ул. Тверская, д. 13). Парковка бесплатная при предъявлении билета.

