Музыкальные вечера на Тверской, 13. Серенада солнечной долины

Музыка кино: путешествие по звукам фильмографии

Приглашаем вас на уникальный концерт, который проведет ансамбль солистов «АРосс». Под управлением художественного руководителя, заслуженной артистки России Ольги Рогинской, выступят талантливые музыканты:

Александр Кузавов (скрипка)

Сергей Вальков (скрипка)

Максим Шагаев (альт)

Александр Ермаков (виолончель)

Илья Кронфельд (фортепиано)

Илья Лолейт (кларнет)

Тимофей Калашник (ударные)

Ведущая концерта — Екатерина Берлускони.

Очарование музыки из кино

Феномен киномузыки зародился в эру звукового кино, а его корни уходят в эпоху немого кино, когда фильмы сопровождались игрой тапёра. В настоящее время музыкальная составляющая фильмов часто называется саундтреком. Обычно это популярные мелодии или песни, но немало фильмов прошлого включают в себя обширное множество музыкальных номеров, оркестровых увертюр и запоминающихся мелодий.

В программе концерта — увлекательное путешествие по музыке отечественного и зарубежного кино. Вы услышите известные саундтреки из современных фильмов и сериалов, а также мелодии, которые вернут вас к культовым советским кинолентам. Среди выдающихся композиторов, чьи произведения прозвучат на мероприятии, — Александр Зацепин, Альфред Шнитке, Георгий Свиридов, Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой и Дмитрий Шостакович.

Программа концерта

И. Дунаевский — Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта»

И. Дунаевский — «Сердце» из к/ф «Веселые ребята»

A. Пьяццолла — «Забвение» из к/ф «Генрих IV, Безумный король»

Э. Дадли — «Дживс и Вустер»

Д. Каймми — «Марш рыбаков» из к/ф «Генералы песчаных карьеров»

К. Гардель — «Все на одну голову»

Х.-М. Лукьеси — «Брызги шампанского»

Г. Миллер — «Лунная серенада» из к/ф «Серенада солнечной долины»

С. Ирадье — «Голубка»

В. Фернандес — «Самая красивая»

Г. Кузняк — «Ва-банк»

Дж. Херман — «Хелло, Долли»

Х. Циммер — «Пираты Карибского моря»

A. Шнитке — «Танго в сумасшедшем доме» из к/ф «Агония»

Н. Виетти — «Купите фиалки» из к/ф «Дорога»

Х. Циммер — «Код Да Винчи»

Г. Свиридов — Вальс из к/ф «Метель»

Г. Свиридов — Романс из к/ф «Метель»

Т. Хренников — «Песня о Москве» из к/ф «Свинарка и пастух»

A. Зацепин — «Кавказская пленница»

И. Дунаевский — Вальс из к/ф «Кубанские казаки»

И. Дунаевский — Вальс из к/ф «Моя любовь»

A. Зацепин — «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что возможны изменения в программе.

Перед началом мероприятия пройдет бесплатная экскурсия по историческим залам здания Правительства Москвы, которая начнется в 18:30. Вход по билетам с 18:00 (Подъезд № 1, ул. Тверская, д. 13). Парковка бесплатная при предъявлении билета.