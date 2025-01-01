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Даниил Крамер трио
Билеты от 2000₽
Киноафиша Даниил Крамер трио

Даниил Крамер трио

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Игры в джаз

В Академ Джаз Клубе с новой программой «Игры в джаз» выступит выдающийся джазовый пианист, народный артист России Даниил Крамер. В этом концерте Маэстро виртуозно сочетает классику и джаз, переходя из одного жанра в другой, создавая уникальные музыкальные мосты. Программа — это настоящее путешествие по музыкальным мирам, где джаз и классика сливаются в захватывающий и непредсказуемый танец.

Даниил Крамер — артист первой величины
Даниил Крамер — одна из главных фигур отечественной джазовой сцены, уникальный представитель российского джаза. В его творчестве сочетаются талант пианиста, аранжировщика, композитора и педагога. Крамер — выпускник Гнесинки, академик Российской Академии Искусств, лауреат европейской премии имени Густава Малера и премии Москвы. Его имя знакомо поклонникам джаза не только в России, но и по всему миру. Маэстро выступал в самых престижных залах Испании, Франции, Германии, Италии и многих других стран.

Мастер класс по джазу и классике
Программа «Игры в джаз» от Даниила Крамера — это возможность увидеть, как джазовый пианист чувствует и исполняет классические произведения в джазовом ключе, а также погрузиться в мир современного джаза и уникального направления «Third stream» — органичного слияния академической музыки с джазом.

Концерт, который нельзя пропустить
Не упустите шанс увидеть на сцене одного из самых влиятельных и востребованных джазовых музыкантов нашего времени. Приходите в Академ Джаз Клуб и получите незабываемое музыкальное удовольствие от уникального сочетания жанров в исполнении Даниила Крамера!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:30 от 2000 ₽
3 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2000 ₽
31 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2000 ₽
20 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2000 ₽
28 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
16:00 от 2000 ₽

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