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Моя жизнь
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Спектакль Моя жизнь

Постановка
Школа драматического искусства 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Моя жизнь»: Искусство выбора и созидания

«Мы от начала до конца были искренни, а кто искренен, тот и прав». Эти слова А. П. Чехова идеально отражают суть его повести «Моя жизнь», которая станет основой нового спектакля. В этом произведении нет активного противостояния, а описывается обычное течение жизни, где главные изменения происходят внутри человеческой души.

О сюжете

Главный герой, Мисаил, сын архитектора и потомственный дворянин, отказывается от привычного для своего круга общественного положения. Он выбирает физический труд и становится настоящим пролетарием. Этот выбор ведет его по пути самопознания: как впишется любовь и женитьба на дочери бывшего работодателя в его историю? Обретет ли Мисаил настоящую свободу или станет жертвой общественного мнения?

Творческий подход

Создатели спектакля стремятся с помощью современных технологий открыть малоизвестную повесть Чехова для зрителей. Режиссер Данил Акутин отмечает, что спектакль сочетает элементы кино и театра, стирая «четвертую» стену. Некоторые персонажи будут представлены только на экране, что позволит разделить пространства и миры, а также заглянуть за кулисы обыденной жизни.

Современные проблемы

Спектакль создан в рамках Молодежной программы Школы драматического искусства, художественный руководитель которой — Глеб Черепанов. Он подчеркивает важность темы выбора созидания в нашем времени. Мисаил выбирает путь создания, а не разрушения, и это послание становится особенно актуальным в современном мире.

Встреча со зрителями

После спектакля зрителей ждёт традиционная встреча с артистами и создателями постановки. У вас будет возможность задать вопросы и поделиться своими впечатлениями о спектакле.

Не упустите шанс погрузиться в мир Чехова и размышлений о настоящем и будущем в спектакле «Моя жизнь»!

Режиссер
Данил Акутин
В ролях
Андрей Харенко
Арина Федосенко
Анна Чепенко
Федор Леонов
Сергей Ганин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 500 ₽
2 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1000 ₽

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