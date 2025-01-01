Меню
Мой внутренний Элвис
Билеты от 800₽
Киноафиша Мой внутренний Элвис

Спектакль Мой внутренний Элвис

Постановка
Московский театр кукол. Камерная сцена 16+
Режиссер Наталья Пахомова
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

История девочки, мечтающей увидеть кумира

Спектакль рассказывает о девочке-подростке, которая живет в благополучной семье, но испытывает глубокое одиночество. Ее внутренний мир наполняется звуками музыки Элвиса Пресли, который становится ее источником вдохновения и поддержки.

Тема мечты и преодоления

Авторы поднимают важный вопрос о значении настоящей мечты в жизни человека. Они показывают, что мечта способна раскрыть скрытые качества и помочь двигаться вперед, несмотря на любые препятствия. Даже самые смелые и безрассудные желания могут стать движущей силой изменений.

Основная идея постановки

История подчеркивает необходимость преодоления внутренних барьеров и ограничения себя ради достижения своих целей. Она учит не сдерживать свои желания, даже если они кажутся невозможными или странными окружающим.

26 октября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Мой внутренний Элвис Мой внутренний Элвис Мой внутренний Элвис Мой внутренний Элвис Мой внутренний Элвис Мой внутренний Элвис

