Новый выставочный проект "Москва, ты кто?"

MYTH Gallery в сотрудничестве с Фондом поддержки искусства и культурных инициатив «Геометрия» представляют групповой проект «Москва, ты кто?» в уникальном пространстве фонда на Котельнической набережной. Это название отсылает к строкам одноименного стихотворения Велимира Хлебникова и объединяет двенадцать художников, каждый из которых интерпретирует Москву через призму личных воспоминаний, профессионального опыта и эмоциональных переживаний.

Идея и контекст

Проект «Москва, ты кто?» возник как результат диалога между московским фондом «Геометрия» и петербургской галереей MYTH. Это концептуально важное событие для галереи, поскольку оно обозначает серьезный шаг в развитии долгосрочных отношений с фондом. Особенно важно, что в коллекции основателя Фонда Зои Галеевой представлены работы авторов, с которыми MYTH связывает многолетнее сотрудничество и дружба.

Специфика экспозиции

Территориальное расположение фонда задает вектор для всей выставки. Ее целью является осмысление самого города, передача его энергии и внутренней противоречивости. Для петербургской галереи это не просто формальный жест: московская среда воспринимается как источник «агрессии», но и безусловного притяжения.

Экспозиция сочетает разные временные слои и включает как новые работы художников, отражающие актуальный взгляд на Москву, так и произведения из частных коллекций Зои Галеевой, Антона Козлова и других. В этих работах Москва постоянно меняет форму: расползается по краям холста, складывается в ширму, проседает сквозь подрамник и застывает в бронзе. Эти образы формируют многослойный портрет города.

Культурное взаимодействие

Для многих участников выставки Москва не является родным городом, однако именно здесь формировались их профессиональные биографии, открывались мастерские и выставочные проекты, находились единомышленники и создавались творческие сообщества. Поэтому город присутствует в работах не только как объект изображения, но и как культурная среда, в которой развивается художественная практика.

Таким образом, образ Москвы складывается из множества различных опытов, и он продолжает меняться вместе с людьми, которые связывают с ним свою жизнь.