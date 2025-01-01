Спектакль «Морозко» Ильи Авербуха

Ледовый дворец «Кристалл арена» приглашает зрителей на захватывающее представление – сказку «Морозко», созданную выдающимся постановщиком Ильей Авербухом. Классический фольклорный сюжет, знакомый с детства, будет обогатён современными спецэффектами и впечатляющими декорациями.
Подготовьте себя к невероятным визуальным впечатлениям! На сцене воссоздадутся все узнаваемые элементы сказки: тридевятое царство, заколдованный лес, уютная изба бабы Яги и, конечно, магический полет Жар-Птицы. Специальные эффекты помогут создать атмосферу настоящего волшебства, зажигая огонь на льду.
На льду «Морозко» выступят звезды фигурного катания: Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, чемпионы мира Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский, а также действующий чемпион России Евгений Семененко. Их мастерство и безупречное исполнение трюков сделают эту сказку незабываемой для зрителей всех возрастов.
Постановка Ильи Авербуха славится неожиданными поворотами сюжета. Каждый номер будет не только захватывающим, но и полон сюрпризов, сопровождающихся эффектными акробатическими элементами на льду. Это позволит зрителям увидеть непревзойденное мастерство фигуристов и почувствовать волшебство новогодних праздников.
Сказка «Морозко» станет отличным подарком для детей и их родителей. Все, кто ценит традиционные истории в современном окружении, обязательно восхитятся этой феерической интерпретацией. Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль!