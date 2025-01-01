Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Морозко» Ильи Авербуха
Киноафиша «Морозко» Ильи Авербуха

Спектакль «Морозко» Ильи Авербуха

0+
Режиссер Илья Авербух
Продолжительность 70 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказка «Морозко» на льду от Ильи Авербуха

Ледовый дворец «Кристалл арена» приглашает зрителей на захватывающее представление – сказку «Морозко», созданную выдающимся постановщиком Ильей Авербухом. Классический фольклорный сюжет, знакомый с детства, будет обогатён современными спецэффектами и впечатляющими декорациями.

Волшебный мир на льду

Подготовьте себя к невероятным визуальным впечатлениям! На сцене воссоздадутся все узнаваемые элементы сказки: тридевятое царство, заколдованный лес, уютная изба бабы Яги и, конечно, магический полет Жар-Птицы. Специальные эффекты помогут создать атмосферу настоящего волшебства, зажигая огонь на льду.

Звёздный состав исполнителей

На льду «Морозко» выступят звезды фигурного катания: Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, чемпионы мира Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский, а также действующий чемпион России Евгений Семененко. Их мастерство и безупречное исполнение трюков сделают эту сказку незабываемой для зрителей всех возрастов.

Неповторимые сюрпризы и акробатика

Постановка Ильи Авербуха славится неожиданными поворотами сюжета. Каждый номер будет не только захватывающим, но и полон сюрпризов, сопровождающихся эффектными акробатическими элементами на льду. Это позволит зрителям увидеть непревзойденное мастерство фигуристов и почувствовать волшебство новогодних праздников.

Подарок для юных зрителей

Сказка «Морозко» станет отличным подарком для детей и их родителей. Все, кто ценит традиционные истории в современном окружении, обязательно восхитятся этой феерической интерпретацией. Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль!

Купить билет на спектакль «Морозко» Ильи Авербуха

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
11:00
Ледовый дворец «Кристалл-арена» Красноярск, Партизана Железняка, 42
от 3000 ₽
15:00
Ледовый дворец «Кристалл-арена» Красноярск, Партизана Железняка, 42
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Новогоднее Шляпник-шоу
0+
Детский Детские елки
Новогоднее Шляпник-шоу
3 января в 14:00 Правобережный КЦ
от 300 ₽
Орфей и Эвридика
12+
Опера
Орфей и Эвридика
26 марта в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1500 ₽
Боинг-Боинг
16+
Комедия
Боинг-Боинг
5 марта в 19:00 Новая сцена
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше