Спектакль «Морозко» Ильи Авербуха

Сказка «Морозко» на льду от Ильи Авербуха

Ледовый дворец «Кристалл арена» приглашает зрителей на захватывающее представление – сказку «Морозко», созданную выдающимся постановщиком Ильей Авербухом. Классический фольклорный сюжет, знакомый с детства, будет обогатён современными спецэффектами и впечатляющими декорациями.

Волшебный мир на льду

Подготовьте себя к невероятным визуальным впечатлениям! На сцене воссоздадутся все узнаваемые элементы сказки: тридевятое царство, заколдованный лес, уютная изба бабы Яги и, конечно, магический полет Жар-Птицы. Специальные эффекты помогут создать атмосферу настоящего волшебства, зажигая огонь на льду.

Звёздный состав исполнителей

На льду «Морозко» выступят звезды фигурного катания: Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, чемпионы мира Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский, а также действующий чемпион России Евгений Семененко. Их мастерство и безупречное исполнение трюков сделают эту сказку незабываемой для зрителей всех возрастов.

Неповторимые сюрпризы и акробатика

Постановка Ильи Авербуха славится неожиданными поворотами сюжета. Каждый номер будет не только захватывающим, но и полон сюрпризов, сопровождающихся эффектными акробатическими элементами на льду. Это позволит зрителям увидеть непревзойденное мастерство фигуристов и почувствовать волшебство новогодних праздников.

Подарок для юных зрителей

Сказка «Морозко» станет отличным подарком для детей и их родителей. Все, кто ценит традиционные истории в современном окружении, обязательно восхитятся этой феерической интерпретацией. Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль!