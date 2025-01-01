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Молли Суини
Билеты от 2000₽
Киноафиша Молли Суини

Спектакль Молли Суини

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Постановка по пьесе классика ирландской драматургии Брайна Фрила

Мастерская Фоменко вновь обращается к творчеству классика ирландской драматургии Брайна Фрила, автора, чьё имя стоит в одном ряду с Бернардом Шоу, Сэмюэлем Беккетом и Уильямом Батлером Йейтсом.

История театральных встреч с Брайном Фрилом

Первое знакомство труппы с пьесами Фрила состоялось в 2001 году с постановкой «Танцы на праздник урожая». Спустя девять лет, в 2010 году, появился спектакль «После занавеса», объединивший чеховскую сцену-шутку «Медведь» и одноимённую пьесу Фрила. И теперь – третья встреча: спектакль «Молли Суини».

Сюжет и его глубина

Действие пьесы разворачивается в вымышленном ирландском городке Бэллибег (с гэльского – «маленький городок»). На первый взгляд, история проста: слепая женщина Молли Суини (Полина Кутепова), её муж Фрэнк (Юрий Буторин) и врач мистер Райс (Анатолий Горячев) рассказывают о попытке вернуть ей зрение. Однако пьеса не только о физической слепоте. Она исследует нравственную зрячесть, противопоставляя её духовной слепоте тех, кто видит физически.

Три героя. Три монолога. Их голоса сплетаются в единую историю, погружающую зрителя в тонкую ткань размышлений о восприятии, истине и человеческих слабостях.

Атмосфера постановки

Спектакль режиссёра Поповски балансирует между традицией и новаторством. Он сочетает:

  • Сценическую лаконичность и сдержанность, привлекающую любителей классического театра.
  • Эффектные мизансцены и визуальные решения, удерживающие внимание широкой аудитории.
  • Ирландский юмор, придающий легкость повествованию.
  • Динамичный темп, создающий увлекательный ритм действия.

«Молли Суини» – это мост между старым и новым театром. Она приглашает к размышлению о том, что значит видеть, и стирает грани между минимализмом сцены и современным эмоциональным воздействием.

Режиссер
Иван Поповски
В ролях
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Юрий Буторин
Юрий Буторин
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Молли Суини Молли Суини

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