Постановка по пьесе классика ирландской драматургии Брайна Фрила

Мастерская Фоменко вновь обращается к творчеству классика ирландской драматургии Брайна Фрила, автора, чьё имя стоит в одном ряду с Бернардом Шоу, Сэмюэлем Беккетом и Уильямом Батлером Йейтсом.

История театральных встреч с Брайном Фрилом

Первое знакомство труппы с пьесами Фрила состоялось в 2001 году с постановкой «Танцы на праздник урожая». Спустя девять лет, в 2010 году, появился спектакль «После занавеса», объединивший чеховскую сцену-шутку «Медведь» и одноимённую пьесу Фрила. И теперь – третья встреча: спектакль «Молли Суини».

Сюжет и его глубина

Действие пьесы разворачивается в вымышленном ирландском городке Бэллибег (с гэльского – «маленький городок»). На первый взгляд, история проста: слепая женщина Молли Суини (Полина Кутепова), её муж Фрэнк (Юрий Буторин) и врач мистер Райс (Анатолий Горячев) рассказывают о попытке вернуть ей зрение. Однако пьеса не только о физической слепоте. Она исследует нравственную зрячесть, противопоставляя её духовной слепоте тех, кто видит физически.

Три героя. Три монолога. Их голоса сплетаются в единую историю, погружающую зрителя в тонкую ткань размышлений о восприятии, истине и человеческих слабостях.

Атмосфера постановки

Спектакль режиссёра Поповски балансирует между традицией и новаторством. Он сочетает:

Сценическую лаконичность и сдержанность , привлекающую любителей классического театра.

, привлекающую любителей классического театра. Эффектные мизансцены и визуальные решения , удерживающие внимание широкой аудитории.

, удерживающие внимание широкой аудитории. Ирландский юмор , придающий легкость повествованию.

, придающий легкость повествованию. Динамичный темп, создающий увлекательный ритм действия.

«Молли Суини» – это мост между старым и новым театром. Она приглашает к размышлению о том, что значит видеть, и стирает грани между минимализмом сцены и современным эмоциональным воздействием.