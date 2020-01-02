Меню
Давным-давно
Киноафиша Давным-давно

Спектакль Давным-давно

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Давным-давно» в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина

19 и 20 сентября в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина состоится долгожданная премьера спектакля «Давным-давно», который поставил режиссер Илья Архипов.

Сюжет: Неизвестный герой войны

1812 год, эпоха правления Александра I — объявлена война с Наполеоном. Семнадцатилетняя Шурочка Азарова, инкогнито под видом корнета, отправляется на фронт. Что движет юной героиней, когда она отправляется на театр военных действий? Понять, чего она стоит в бою? Быть рядом с любимым, несмотря на опасности? Или, может быть, мечта защитить Родину вместе с храбрыми гусарами?

Вдохновение «Гусарской баллады»

Сюжет спектакля отсылает нас к хорошо знакомой многим романтической комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Творческая команда во главе с Ильей Архиповым предлагает переосмыслить этот классический образ Шурочки Азаровой через призму XXI века. Сохраняя поэтический текст и музыкальные композиции композитора Тихона Хренникова, спектакль обещает зрителю человечность и живость персонажей.

Творческая команда и философия спектакля

Илья Архипов делится: «Кто знает, сколько таких — настоящих — Шурочек Азаровых было на войне? Наш спектакль — это ода человеческому духу, звучащая на фоне эпохи Александра I и великих побед Кутузова. Мы играем историю, отсылающую к античности, поскольку именно она вдохновляла российского императора.»

Эмоции и зрелище

Спектакль обещает захватывающие сцены боёв, мерцающую хореографию и интригующую любовную линию между Шурочкой и поручиком Ржевским. Это настоящее театральное празднование, которое создаст спектр эмоций и пищу для размышлений.

Режиссер и его достижения

Илья Архипов — выпускник СПбГАТИ, лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга. Он является одним из ярчайших представителей новой петербургской театральной волны, работы которого получают признание на сценах Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Спектакли, такие как «12 стульев» и «Три апельсина. Карнавал», стали настоящими хитами.

Режиссер
Илья Архипов
В ролях
Игорь Мосюк
Анастасия Лазо
Дарья Ануфриева
Игорь Ярошевич
Николай Зверев

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽

