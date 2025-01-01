Спектакль-концерт ко Дню Победы в Большом Театре Кукол

«Минуты жизни» – это уникальный спектакль-концерт, который посвящен годовщине Великой Победы. Актеры БТК исполняют как популярные, так и малоизвестные песни, объединенные общей темой: о том, как в «минуты жизни» люди, стоя на выжженной войной земле, продолжали жить, влюбляться, мечтать, помогать друг другу, надеяться и ждать.

Тематика и послание спектакля

Спектакль-концерт посвящен тем, благодаря кому мы знаем, что такое мирное небо над головой и жизнь без войны. Это дань уважения всем, кто пережил ужасные времена и сохранил в себе человеческие чувства и надежду.

Когда и где

«Минуты жизни» можно увидеть в БТК всего два раза в год: в День Победы (9 мая) и в День снятия блокады Ленинграда (27 января). Не упустите возможность посетить это трогательное мероприятие, которое оставляет незабываемые впечатления.

Интересные факты

Спектакль включает в себя как известные военные песни, так и редкие композиции, которые были популярны в те трудные времена.

Каждое выступление актеров наполнено эмоциями и историческими отсылками.

Приходите на «Минуты жизни» и погрузитесь в атмосферу, где музыка и память о прошлом соединяются в единое целое.