Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Минуты жизни
Киноафиша Минуты жизни

Спектакль Минуты жизни

12+
Режиссер Мария Саяпина, Руслан Кудашов, Сергей Бызгу, Павел Григорьев
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт ко Дню Победы в Большом Театре Кукол

«Минуты жизни» – это уникальный спектакль-концерт, который посвящен годовщине Великой Победы. Актеры БТК исполняют как популярные, так и малоизвестные песни, объединенные общей темой: о том, как в «минуты жизни» люди, стоя на выжженной войной земле, продолжали жить, влюбляться, мечтать, помогать друг другу, надеяться и ждать.

Тематика и послание спектакля

Спектакль-концерт посвящен тем, благодаря кому мы знаем, что такое мирное небо над головой и жизнь без войны. Это дань уважения всем, кто пережил ужасные времена и сохранил в себе человеческие чувства и надежду.

Когда и где

«Минуты жизни» можно увидеть в БТК всего два раза в год: в День Победы (9 мая) и в День снятия блокады Ленинграда (27 января). Не упустите возможность посетить это трогательное мероприятие, которое оставляет незабываемые впечатления.

Интересные факты

  • Спектакль включает в себя как известные военные песни, так и редкие композиции, которые были популярны в те трудные времена.
  • Каждое выступление актеров наполнено эмоциями и историческими отсылками.

Приходите на «Минуты жизни» и погрузитесь в атмосферу, где музыка и память о прошлом соединяются в единое целое.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше