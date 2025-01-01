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Мифы и легенды древней Греции
Билеты от 850₽
Киноафиша Мифы и легенды древней Греции

Мифы и легенды древней Греции

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Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Ансамбль солистов Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова

Приглашаем вас на уникальное театрализованное представление, в котором зазвучат самые известные мифы Древней Греции. В роли рассказчицы выступит Светлана Тимофеева-Летуновская, известная актриса театра и кино. Вместе с ней на сцене появится Анна Глазкова, меццо-сопрано, которая добавит музыкального волшебства в атмосферу события.

Спектакль пройдет при сопровождении ансамбля солистов Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова. Художественный руководитель оркестра – Евгений Волчков, который известен своим умением сочетать традиции с современными интерпретациями.

Одной из изюминок представления станет песочная анимация, подготовленная Лилией Равиловой. Это необычное искусство позволит зрителям наблюдать за созданием живых песочных картин, которые будут оживлять мифы о Геракле, Орфее и Эвридике.

Не упустите возможность погрузиться в мир древнегреческих мифов, услышать колоритную греческую музыку и насладиться мастерством выдающихся артистов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 850 ₽

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