Мифы и легенды древней Греции

Ансамбль солистов Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова

Приглашаем вас на уникальное театрализованное представление, в котором зазвучат самые известные мифы Древней Греции. В роли рассказчицы выступит Светлана Тимофеева-Летуновская, известная актриса театра и кино. Вместе с ней на сцене появится Анна Глазкова, меццо-сопрано, которая добавит музыкального волшебства в атмосферу события.

Спектакль пройдет при сопровождении ансамбля солистов Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова. Художественный руководитель оркестра – Евгений Волчков, который известен своим умением сочетать традиции с современными интерпретациями.

Одной из изюминок представления станет песочная анимация, подготовленная Лилией Равиловой. Это необычное искусство позволит зрителям наблюдать за созданием живых песочных картин, которые будут оживлять мифы о Геракле, Орфее и Эвридике.

Не упустите возможность погрузиться в мир древнегреческих мифов, услышать колоритную греческую музыку и насладиться мастерством выдающихся артистов!