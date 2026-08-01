Новый экспозиционный комплекс «Медный двор» в Военно-историческом музее

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи представляет уникальную экспозицию, которая сочетает в себе богатую историю и художественную ценность. В этот раз музей открыл новый комплекс, названный «Медным двором», в честь бронзовых стволов артиллерийских орудий, созданных мастерами пушечного дела с XVI по XIX века.

Историческая значимость экспозиции

«Медный двор» включает в себя экспонаты, которые ранее не демонстрировались. Эти образцы обладают большой исторической ценностью и позволяют наглядно проследить эволюцию пушечного дела на протяжении нескольких веков. Каждый ствол уникален и был отлит в принципиально иной технологии, представляя собой произведение искусства.

Мастера пушечного и литейного дела

Посетители смогут увидеть стволы, отлитые из пушечной бронзы, сплава меди с небольшим количеством олова. Эти изделия часто назывались «медными» и стали основой для нового экспозиционного комплекса. Особое внимание уделяется украшениям стволов: надписям, гербам и орнаментам, которые содержат информацию о геральдике, истории искусства и даже хронологии.

Уникальные экспонаты и их история

Среди представленных экспонатов есть орудия, дата изготовления которых указана согласно календарю 1-й французской республики, использовавшемуся в 1793-1808 годах. Интереснейшие данные также содержатся в геральдике заказчика польско-литовской гаубицы 1562 года, князя Я.М. Головчинского.

Фascinating history предлагает и две пушки, отлитые в Голштинии для датского короля Кристиана IV в 1626 году. Эти орудия прошли через множество исторических событий, включая Тридцатилетнюю войну, и в конечном итоге оказались в коллекции музея.

Собрание уникальных стволов

В новом комплексе объединено около 60 пушечных стволов, отлитых в таких странах, как Россия, Франция, Швеция, Речь Посполитая, Англия, Персия и Китай. Большинство из них сохранилось в единственном экземпляре и долгое время хранилось в фондах музея, ожидая своего часа для показа зрителям.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный комплекс и узнать больше о богатой истории артиллерийского дела!