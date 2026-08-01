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Медный двор
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Медный двор

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О выставке

Новый экспозиционный комплекс «Медный двор» в Военно-историческом музее

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи представляет уникальную экспозицию, которая сочетает в себе богатую историю и художественную ценность. В этот раз музей открыл новый комплекс, названный «Медным двором», в честь бронзовых стволов артиллерийских орудий, созданных мастерами пушечного дела с XVI по XIX века.

Историческая значимость экспозиции

«Медный двор» включает в себя экспонаты, которые ранее не демонстрировались. Эти образцы обладают большой исторической ценностью и позволяют наглядно проследить эволюцию пушечного дела на протяжении нескольких веков. Каждый ствол уникален и был отлит в принципиально иной технологии, представляя собой произведение искусства.

Мастера пушечного и литейного дела

Посетители смогут увидеть стволы, отлитые из пушечной бронзы, сплава меди с небольшим количеством олова. Эти изделия часто назывались «медными» и стали основой для нового экспозиционного комплекса. Особое внимание уделяется украшениям стволов: надписям, гербам и орнаментам, которые содержат информацию о геральдике, истории искусства и даже хронологии.

Уникальные экспонаты и их история

Среди представленных экспонатов есть орудия, дата изготовления которых указана согласно календарю 1-й французской республики, использовавшемуся в 1793-1808 годах. Интереснейшие данные также содержатся в геральдике заказчика польско-литовской гаубицы 1562 года, князя Я.М. Головчинского.

Фascinating history предлагает и две пушки, отлитые в Голштинии для датского короля Кристиана IV в 1626 году. Эти орудия прошли через множество исторических событий, включая Тридцатилетнюю войну, и в конечном итоге оказались в коллекции музея.

Собрание уникальных стволов

В новом комплексе объединено около 60 пушечных стволов, отлитых в таких странах, как Россия, Франция, Швеция, Речь Посполитая, Англия, Персия и Китай. Большинство из них сохранилось в единственном экземпляре и долгое время хранилось в фондах музея, ожидая своего часа для показа зрителям.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный комплекс и узнать больше о богатой истории артиллерийского дела!

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16 августа воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 августа понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 августа вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 августа среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 августа четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 августа пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 августа суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 августа воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 августа понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 августа вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 августа среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 августа четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 августа пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 августа суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 августа воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
31 августа понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 августа воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 августа понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 августа вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 августа среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 августа четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 августа пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 августа суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 августа воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 августа понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 августа вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 августа среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 августа четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 августа пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 августа суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 августа воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 августа понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 августа вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 августа среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 августа четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 августа пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 августа суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 августа воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 августа понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 августа вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 августа среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 августа четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 августа пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 августа суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 августа воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 августа понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
31 августа вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 сентября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 сентября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 сентября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 сентября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 сентября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 сентября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 сентября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 сентября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 сентября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 сентября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 сентября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 сентября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 сентября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 сентября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 сентября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 сентября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 сентября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 сентября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 сентября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 сентября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 сентября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 сентября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 сентября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 сентября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 сентября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 сентября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 сентября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 сентября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 сентября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 сентября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 сентября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 сентября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 октября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 октября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 октября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 октября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 октября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 октября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 октября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 октября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 октября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 октября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 октября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 октября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
31 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 октября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 октября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 октября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 октября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 октября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 октября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 октября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 октября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 октября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 октября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 октября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 октября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
31 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 ноября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 ноября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 ноября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 ноября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 ноября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 ноября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 ноября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 ноября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 ноября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 ноября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 ноября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 ноября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 ноября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 ноября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 ноября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 ноября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 ноября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 ноября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 ноября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 ноября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 ноября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 ноября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 ноября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 ноября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 ноября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 ноября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 ноября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 ноября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 ноября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 ноября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 ноября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 ноября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 ноября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 ноября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 ноября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 ноября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 ноября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 ноября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 ноября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 ноября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 ноября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 ноября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 ноября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 ноября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 ноября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 ноября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 ноября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 ноября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 ноября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 ноября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 ноября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 ноября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 ноября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 ноября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 ноября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 ноября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 ноября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 ноября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 ноября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 ноября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 декабря вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 декабря среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 декабря четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 декабря пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 декабря суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 декабря воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 декабря понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 декабря вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 декабря среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 декабря четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 декабря пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 декабря суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 декабря воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 декабря понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 декабря вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 декабря среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 декабря четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 декабря пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 декабря суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 декабря воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 декабря понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 декабря вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 декабря среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 декабря четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 декабря пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 декабря суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 декабря воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 декабря понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 декабря вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 декабря среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
31 декабря четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 декабря среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 декабря четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 декабря пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 декабря суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 декабря воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 декабря понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 декабря вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 декабря среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 декабря четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 декабря пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 декабря суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 декабря воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 декабря понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 декабря вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 декабря среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 января пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 января суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 января воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 января понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 января вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 января среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 января четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 января пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 января суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 января воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 января понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 января вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 января среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 января четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 января пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 января суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 января воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 января понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 января вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 января среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 января четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 января пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 января суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 января воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 января понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 января вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 января среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 января четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 января пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 января суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
31 января воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 февраля понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 февраля вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 февраля среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 февраля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 февраля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 февраля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 февраля воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 февраля понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 февраля вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 февраля среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 февраля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 февраля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 февраля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 февраля воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 февраля понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 февраля вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 февраля среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 февраля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 февраля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 февраля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 февраля воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 февраля понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 февраля вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 февраля среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 февраля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 февраля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 февраля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 февраля воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 марта понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 марта вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 марта среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 марта четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 марта пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 марта суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 марта воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 марта понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 марта вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 марта среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 марта четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 марта пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 марта суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 марта воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 марта понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 марта вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 марта среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 марта четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 марта пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 марта суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 марта воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 марта понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 марта вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 марта среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 марта четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 марта пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 марта суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 марта воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 марта понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 марта вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
31 марта среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 апреля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 апреля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 апреля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 апреля воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 апреля понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 апреля вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 апреля среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 апреля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 апреля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 апреля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 апреля воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 апреля понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 апреля вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 апреля среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 апреля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 апреля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 апреля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 апреля воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 апреля понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 апреля вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 апреля среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 апреля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 апреля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 апреля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 апреля воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 апреля понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 апреля вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 апреля среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 апреля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 апреля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 мая суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 мая воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 мая понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 мая вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 мая среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 мая четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 мая пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 мая суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 мая воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 мая понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 мая вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 мая среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 мая четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 мая пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 мая суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 мая воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 мая понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 мая вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 мая среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 мая четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 мая пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 мая суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 мая воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 мая понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 мая вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 мая среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 мая четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 мая пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 мая суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 мая воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
31 мая понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 июня вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 июня среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 июня четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 июня пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 июня суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 июня воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 июня понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 июня вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 июня среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 июня четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 июня пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 июня суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 июня воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 июня понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 июня вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 июня среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 июня четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 июня пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 июня суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 июня воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 июня понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 июня вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 июня среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 июня четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 июня пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 июня суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 июня воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 июня понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 июня вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 июня среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 июля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 июля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 июля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 июля воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 июля понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 июля вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 июля среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 июля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 июля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 июля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 июля воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 июля понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 июля вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 июля среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 июля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 июля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 июля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 июля воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 июля понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 июля вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 июля среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 июля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 июля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 июля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 июля воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 июля понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 июля вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 июля среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 июля четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 июля пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
31 июля суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7

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Медный двор Медный двор Медный двор Медный двор Медный двор Медный двор Медный двор Медный двор Медный двор Медный двор

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