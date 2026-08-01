Лица России в Михайловском замке: Портретная живопись Русского музея

Постоянная экспозиция «Лица России. Портретная галерея Русского музея» в Михайловском (Инженерном) замке предлагает зрителям уникальную возможность проследить эволюцию портретного жанра в отечественном искусстве. Здесь представлены работы таких великих мастеров, как Илья Репин, Карл Брюллов, Василий Суриков, Алексей Венецианов, Иван Крамской и многих других.

Структура экспозиции

Выставка делится на два главных раздела. Первый из них размещён в парадных залах замка и включает портреты царей и императоров династии Романовых. Это знакомство с самыми важными историческими фигурами, которые оставили след в судьбе России.

Вторая часть экспозиции занимает бывшие Константиновские покои и построена на социально-историческом принципе. Здесь можно увидеть портреты государственных деятелей и военачальников XVIII – XIX веков, а также представителей аристократии, священнослужителей, писателей и художников. Кроме того, в этой части экспозиции особое внимание уделено простым людям: портреты рабочих, крестьян и жителей городов создают полное представление о той эпохе.

Фотографии и видеохроника

Отдельный зал посвящен лицам, запечатлённым на фотографиях и в видеохрониках, что позволяет зрителям увидеть, как менялся облик общества на протяжении времени. Завершает экспозицию серия портретов 1920–1950-х годов, которые показывают представителей советской интеллигенции, рабочих, крестьян и выдающихся политиков.

Эта выставка не только удивляет художественным качеством произведений, но и способствует глубокому пониманию истории и культуры России. Не упустите возможность увидеть эту замечательную галерею.