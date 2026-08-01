Мастер-класс для подростков в музее театрального художника Давида Боровского

В Мемориальном музее «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» пройдет увлекательный мастер-класс в рамках цикла встреч «Каникулы в мастерской театрального художника». Участники смогут создать миниатюрный театральный мир, который поместится в спичечный коробок.

Перед началом работы ребята познакомятся с макетами к спектаклям. Они узнают, как художники-сценографы создают персонажей и предметы из различных материалов, покоряя театральное пространство.

Мастер-класс будет интересен всем подросткам, увлечённым театром и творчеством.

Источник: bakhrushinmuseum.ru