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Мастер-класс «Вселенная в коробочке» (для подростков 11-15 лет)
Билеты от 0₽
Киноафиша Мастер-класс «Вселенная в коробочке» (для подростков 11-15 лет)

Мастер-класс «Вселенная в коробочке» (для подростков 11-15 лет)

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О выставке

Мастер-класс для подростков в музее театрального художника Давида Боровского

В Мемориальном музее «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» пройдет увлекательный мастер-класс в рамках цикла встреч «Каникулы в мастерской театрального художника». Участники смогут создать миниатюрный театральный мир, который поместится в спичечный коробок.

Перед началом работы ребята познакомятся с макетами к спектаклям. Они узнают, как художники-сценографы создают персонажей и предметы из различных материалов, покоряя театральное пространство.

Мастер-класс будет интересен всем подросткам, увлечённым театром и творчеством.

Источник: bakhrushinmuseum.ru

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Август
22 августа суббота
17:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6

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