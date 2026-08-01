Кулинарный мастер-класс для детей в Санкт-Петербурге

Приглашаем юных кулинаров на увлекательный мастер-класс по приготовлению одной из самых популярных пицц в мире — ароматной и румяной Пепперони! За 60 минут участники получат возможность почувствовать себя настоящими пиццайоло.

Что ждёт участников?

Подготовка основы для пиццы

Добавление насыщенного томатного соуса и сыра

Аккуратное раскладывание ломтиков пепперони

Знакомство с основными этапами приготовления пиццы

Наблюдение за процессом запекания до золотистой корочки

После выполнения всех этапов приготовления участники смогут попробовать горячую пиццу, приготовленную своими руками. Мастер-класс сочетает кулинарию с творчеством и весёлым общением, что делает его идеальным для создания ярких впечатлений и новых навыков.

Завершение мероприятия

В завершение участники насладятся чаепитием с горячей пиццей и получат возможность сделать фотографии с вкусным результатом своего труда!