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Мастер-класс «Пицца пепперони»
Киноафиша Мастер-класс «Пицца пепперони»

Мастер-класс «Пицца пепперони»

6+
Возраст 6+

О выставке

Кулинарный мастер-класс для детей в Санкт-Петербурге

Приглашаем юных кулинаров на увлекательный мастер-класс по приготовлению одной из самых популярных пицц в мире — ароматной и румяной Пепперони! За 60 минут участники получат возможность почувствовать себя настоящими пиццайоло.

Что ждёт участников?

  • Подготовка основы для пиццы
  • Добавление насыщенного томатного соуса и сыра
  • Аккуратное раскладывание ломтиков пепперони
  • Знакомство с основными этапами приготовления пиццы
  • Наблюдение за процессом запекания до золотистой корочки

После выполнения всех этапов приготовления участники смогут попробовать горячую пиццу, приготовленную своими руками. Мастер-класс сочетает кулинарию с творчеством и весёлым общением, что делает его идеальным для создания ярких впечатлений и новых навыков.

Завершение мероприятия

В завершение участники насладятся чаепитием с горячей пиццей и получат возможность сделать фотографии с вкусным результатом своего труда!

Купить билет на выставка Мастер-класс «Пицца пепперони»

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
18:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
17 августа понедельник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
20 августа четверг
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
23 августа воскресенье
18:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
24 августа понедельник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
26 августа среда
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
27 августа четверг
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
30 августа воскресенье
18:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
31 августа понедельник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽

Фотографии

Мастер-класс «Пицца пепперони» Мастер-класс «Пицца пепперони» Мастер-класс «Пицца пепперони» Мастер-класс «Пицца пепперони» Мастер-класс «Пицца пепперони»

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