Приглашаем юных кулинаров на увлекательный мастер-класс по приготовлению одной из самых популярных пицц в мире — ароматной и румяной Пепперони! За 60 минут участники получат возможность почувствовать себя настоящими пиццайоло.
После выполнения всех этапов приготовления участники смогут попробовать горячую пиццу, приготовленную своими руками. Мастер-класс сочетает кулинарию с творчеством и весёлым общением, что делает его идеальным для создания ярких впечатлений и новых навыков.
В завершение участники насладятся чаепитием с горячей пиццей и получат возможность сделать фотографии с вкусным результатом своего труда!