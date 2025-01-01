Меню
Мастер-класс «Народная кукла»
6+
Мастер-класс по созданию куклы в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс «Народная кукла», где вы сможете окунуться в мир славянских традиций. Участникам будет предложено выбрать одну из двух кукол для создания: защитную куклу-оберег из ниток, символизирующую удачу, или «Стригушку» — танцующую куклу из лыка, которая, по преданиям, приносит радость и жизненную энергию.

Основы создания кукол

Во время занятия вы научитесь основам создания кукол-оберегов с использованием традиционных материалов и техник. Мастер-класс позволит вам поработать с различными декоративными элементами, которые украсят вашу куклу и сделают ее уникальной.

Результат

В конце мастер-класса у вас останется не только готовая куколка, но и ценные знания о древних славянских традициях. Это также станет началом вашего нового хобби, ведь создание кукол-оберегов — это не только творческое занятие, но и возможность глубже понять культурное наследие своего народа.

Не упустите шанс погрузиться в мир народного творчества и создавать что-то прекрасное своими руками!

Сентябрь
Октябрь
17 сентября среда
14:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 350 ₽
18:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 350 ₽
18 сентября четверг
14:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 350 ₽
18:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 350 ₽
19 сентября пятница
14:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 350 ₽
18:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 350 ₽
Мастер-класс «Народная кукла» Мастер-класс «Народная кукла» Мастер-класс «Народная кукла» Мастер-класс «Народная кукла»

