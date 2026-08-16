Литературная экспозиция в усадьбе Державина

В Восточном корпусе Музея-усадьбы Державина расположена уникальная литературная экспозиция «Владельцы русской лиры: от Г. Р. Державина к А. С. Пушкину». Здесь зрители могут увидеть богатую коллекцию живописи, гравюр и предметов прикладного искусства, а также портретные галереи видных деятелей литературы и культуры конца XVIII – начала XIX века.

История музея-усадьбы

История создания этого музея началась в конце XVIII века, когда поэт Г. Р. Державин приобрел недостроенный дом на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Архитектор Львов, знакомый поэта, помог ему с перестройкой и внутренней отделкой. Строительные работы велись с 1791 по 1794 год. В результате в усадьбе были выстроены не только жилые корпуса, но и оранжереи для выращивания экзотических фруктов, ягод и целебных трав.

После смерти Державина в 1816 году управление усадьбой перешло к его супруге Дарье. По её уходу из жизни, дом некоторое время оставался без надлежащего ухода. В 1846 году здание было передано Римско-католической духовной коллегии и стало резиденцией её архиепископа. С тех пор усадьба неоднократно подвергалась реставрации, последняя из которых была проведена в 1900 году.