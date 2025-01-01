Серия мастер-классов по русскому жестовому языку в Ельцин Центре

Русский жестовый язык (РЖЯ) — самостоятельный язык с уникальной структурой и грамматикой. В рамках серии мастер-классов вы сможете погрузиться в этот удивительный мир, освоив основы общения с помощью жестов.

Что вас ждет на мастер-классах?

Участники освоят дактиль — обозначение букв в русском жестовом языке, базовые жесты и научатся составлять простые фразы и предложения. Занятия охватят несколько тематических блоков: цифры, время, семья и другие.

Кому подходят эти занятия?

Родителям и родственникам глухих или слабослышащих людей;

Слабослышащим и глухим, начинающим изучение жестового языка;

Тем, кто интересуется русским жестовым языком.

Преподаватель

Занятия ведет Максим Игнатов — глухой преподаватель русского жестового языка, актер театра и кино. Его опыт и знание предмета создадут комфортную атмосферу для изучения.

График и условия участия

Серия мастер-классов продлится с апреля до начала июня и включает 10 занятий. Обратите внимание, что количество мест ограничено. Важно: необходимо посетить все 10 занятий.

Расписание занятий:

6, 13, 20, 27 апреля

4, 11, 18, 25 мая

1 и 8 июня

Время: 12:00

Место: Образовательный центр, ауд. 5

Присоединяйтесь, чтобы открыть для себя новый способ общения!