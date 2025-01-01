Русский жестовый язык (РЖЯ) — самостоятельный язык с уникальной структурой и грамматикой. В рамках серии мастер-классов вы сможете погрузиться в этот удивительный мир, освоив основы общения с помощью жестов.
Участники освоят дактиль — обозначение букв в русском жестовом языке, базовые жесты и научатся составлять простые фразы и предложения. Занятия охватят несколько тематических блоков: цифры, время, семья и другие.
Занятия ведет Максим Игнатов — глухой преподаватель русского жестового языка, актер театра и кино. Его опыт и знание предмета создадут комфортную атмосферу для изучения.
Серия мастер-классов продлится с апреля до начала июня и включает 10 занятий. Обратите внимание, что количество мест ограничено. Важно: необходимо посетить все 10 занятий.
Время: 12:00
Место: Образовательный центр, ауд. 5
Присоединяйтесь, чтобы открыть для себя новый способ общения!