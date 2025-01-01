Меню
РЖЯ с нуля: серия мастер-классов по русскому жестовому языку
РЖЯ с нуля: серия мастер-классов по русскому жестовому языку

16+
О концерте/спектакле

Серия мастер-классов по русскому жестовому языку в Ельцин Центре

Русский жестовый язык (РЖЯ) — самостоятельный язык с уникальной структурой и грамматикой. В рамках серии мастер-классов вы сможете погрузиться в этот удивительный мир, освоив основы общения с помощью жестов.

Что вас ждет на мастер-классах?

Участники освоят дактиль — обозначение букв в русском жестовом языке, базовые жесты и научатся составлять простые фразы и предложения. Занятия охватят несколько тематических блоков: цифры, время, семья и другие.

Кому подходят эти занятия?

  • Родителям и родственникам глухих или слабослышащих людей;
  • Слабослышащим и глухим, начинающим изучение жестового языка;
  • Тем, кто интересуется русским жестовым языком.

Преподаватель

Занятия ведет Максим Игнатов — глухой преподаватель русского жестового языка, актер театра и кино. Его опыт и знание предмета создадут комфортную атмосферу для изучения.

График и условия участия

Серия мастер-классов продлится с апреля до начала июня и включает 10 занятий. Обратите внимание, что количество мест ограничено. Важно: необходимо посетить все 10 занятий.

Расписание занятий:

  • 6, 13, 20, 27 апреля
  • 4, 11, 18, 25 мая
  • 1 и 8 июня

Время: 12:00
Место: Образовательный центр, ауд. 5

Присоединяйтесь, чтобы открыть для себя новый способ общения!

Сентябрь
20 сентября суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 5000 ₽

