Мамульки Bend
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мамульки Bend

Мамульки Bend

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мамульки Bend: рок-концерт в клубе Петрович

Этой осенью клуб Петрович приглашает вас на зажигательный рок-концерт известной группы Мамульки Bend. Концерт обещает стать настоящим событием для всех любителей качественной живой музыки и энергичных выступлений.

Что ожидать?

Мамульки Bend – это не просто группа, это одноимённый проект, который стал популярным благодаря своему уникальному стилю и харизматичным выступлениям. Их музыка сочетает в себе элементы рок-н-ролла и фолка, что делает их песни незабываемыми. На концерте вы сможете услышать как старые хиты, так и новые композиции, которые уже успели завоевать сердца многих слушателей.

Интересные факты

  • Группа была основана в 2010 году и с тех пор активно выступает как в России, так и за её пределами.
  • В 2018 году Мамульки Bend стали лауреатами одного из престижных музыкальных фестивалей в стране.
  • Каждый концерт группы – это не только музыка, но и яркое шоу, где зрители становятся частью зрелища.

Приходите и наслаждайтесь!

Не упустите возможность погрузиться в мир рок-музыки и зарядиться энергией вместе с Мамульки Bend в клубе Петрович. Начало концерта обещает быть незабываемым, а буря эмоций и отличного настроения – гарантированно!

26 октября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 1000 ₽
5 января
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 1000 ₽

