Этой осенью клуб Петрович приглашает вас на зажигательный рок-концерт известной группы Мамульки Bend. Концерт обещает стать настоящим событием для всех любителей качественной живой музыки и энергичных выступлений.
Мамульки Bend – это не просто группа, это одноимённый проект, который стал популярным благодаря своему уникальному стилю и харизматичным выступлениям. Их музыка сочетает в себе элементы рок-н-ролла и фолка, что делает их песни незабываемыми. На концерте вы сможете услышать как старые хиты, так и новые композиции, которые уже успели завоевать сердца многих слушателей.
Не упустите возможность погрузиться в мир рок-музыки и зарядиться энергией вместе с Мамульки Bend в клубе Петрович. Начало концерта обещает быть незабываемым, а буря эмоций и отличного настроения – гарантированно!