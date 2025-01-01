Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мальва
Билеты от 1200₽
Киноафиша Мальва

Спектакль Мальва

Постановка
МХТ им. Чехова 18+
Режиссер Данила Чащин, Юлия Поспелова
Продолжительность 60 минут
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Спектакль «Мальва» в Московском Художественном театре

В Московском Художественном театре имени Антона Павловича Чехова зрителей ждет захватывающее театральное событие — спектакль «Мальва». Это произведение создано в рамках режиссёрской лаборатории «Горький. Проза», приуроченной к 150-летию Максима Горького.

Сюжет и атмосфера

Действие спектакля разворачивается на клочке земли, окружённом водой, где встречаются три мужчины и одна женщина. Эта история обнаруживает дисгармонию человеческой природы на фоне гармоничной окружающей среды. Освежающие образы природы в тексте: «Ветер ласково гладил атласную грудь моря, солнце грело ее своими горячими лучами...» — создают контраст с трагедией человеческих судеб. Здесь рвутся связи: между мужчиной и женщиной, отцом и сыном, а также между друзьями.

Главная героиня

Главная героиня спектакля, Мальва, — роковая красавица, потерявшая интерес ко всему. Она полна метафорических размышлений: «Мне всегда хочется чего-то. А чего?.. не знаю...» Ее внутренний конфликт иллюстрирует попытку сбежать от взаимодействия с окружающим миром. В спектакле мы видим, как жизнь мимолетна, а природа, несмотря на это, остаётся прекрасной и вечной.

Не пропустите

Спектакль затрагивает важные темы экзистенциальной потерянности и поиска смысла, что делает его особенно актуальным для современного зрителя. Не упустите возможность увидеть «Мальва» — спектакль, который оставляет глубокий след в душе и заставляет задуматься о роли человека в этом мире.

Купить билет на спектакль Мальва

Помощь с билетами
Декабрь
12 декабря пятница
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1200 ₽

Фотографии

Мальва Мальва Мальва Мальва Мальва Мальва Мальва

В ближайшие дни

К звездам!
0+
Детские елки Детский
К звездам!
3 января в 10:00 Киноконцерн «Мосфильм»
от 1700 ₽
Житие FM
16+
Драма
Житие FM
3 января в 19:00 Современник. Другая сцена
от 2200 ₽
22'07
18+
Иммерсивный
22'07
9 января в 22:07 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше