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Маленький вечер Любови Руденко
Киноафиша Маленький вечер Любови Руденко

Спектакль Маленький вечер Любови Руденко

Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О спектакле

Творческий путь Любови Руденко

Выпускница Мастерской Андрея Александровича Гончарова в ГИТИСе, Любовь Николаевна Руденко была зачислена в труппу Театра Маяковского сразу после окончания учебы и вот уже более 40 лет преданно служит родной сцене. За эти годы она создала более 40 ярких и разноплановых образов, которые полюбились зрителям.

Многообразие ролей в театре и кино
Любовь Руденко была и остается широко востребованной не только на театральной сцене, но и в кино, сыграв более ста ролей и став всенародно известной.

Занятость в репертуаре Театра Маяковского
На текущий момент актриса активно занята в репертуаре Театра Маяковского. В спектакле «Женитьба» С. Арцибашева она исполняет роль Арины Пантелеймоновны, в «Плодах просвещения» М. Карбаускиса — роль Толстой барыни, в «Дядюшкином сне» Е. Гранитовой — роль Натальи Паскудиной. Кроме того, в спектаклях Ю. Иоффе «Маэстро» и «Блажь» она играет роли Певицы и Гурьевны, а в премьере «Осколок» (по пьесе Василия Шукшина) с успехом воплощает роль вместе с Сергеем Рубеко.

Творческий вечер и юбилейный сезон
В юбилейном, сотом сезоне Театра Маяковского, Любовь Руденко посвятит свой творческий вечер истории родного театра. В программе — стихи, песни, фрагменты из спектаклей прошлых лет, а также рассказ о своем учителе Андрее Александровиче Гончарове, который возглавлял театр на протяжении 34 лет. Также актриса поделится впечатлениями о современном этапе развития Театра Маяковского под руководством Егора Перегудова.

Концерт и участие музыкантов
Зрителей ждут воспоминания о ярких киноработах актрисы, ответы на вопросы и концерт с участием музыкантов оркестра Театра Маяковского: Ивана Вихарева (гитара) и Алексея Качалкина (аккордеон).

В ролях
Любовь Руденко
Любовь Руденко
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