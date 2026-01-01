Творческий путь Любови Руденко

Выпускница Мастерской Андрея Александровича Гончарова в ГИТИСе, Любовь Николаевна Руденко была зачислена в труппу Театра Маяковского сразу после окончания учебы и вот уже более 40 лет преданно служит родной сцене. За эти годы она создала более 40 ярких и разноплановых образов, которые полюбились зрителям.

Многообразие ролей в театре и кино

Любовь Руденко была и остается широко востребованной не только на театральной сцене, но и в кино, сыграв более ста ролей и став всенародно известной.

Занятость в репертуаре Театра Маяковского

На текущий момент актриса активно занята в репертуаре Театра Маяковского. В спектакле «Женитьба» С. Арцибашева она исполняет роль Арины Пантелеймоновны, в «Плодах просвещения» М. Карбаускиса — роль Толстой барыни, в «Дядюшкином сне» Е. Гранитовой — роль Натальи Паскудиной. Кроме того, в спектаклях Ю. Иоффе «Маэстро» и «Блажь» она играет роли Певицы и Гурьевны, а в премьере «Осколок» (по пьесе Василия Шукшина) с успехом воплощает роль вместе с Сергеем Рубеко.

Творческий вечер и юбилейный сезон

В юбилейном, сотом сезоне Театра Маяковского, Любовь Руденко посвятит свой творческий вечер истории родного театра. В программе — стихи, песни, фрагменты из спектаклей прошлых лет, а также рассказ о своем учителе Андрее Александровиче Гончарове, который возглавлял театр на протяжении 34 лет. Также актриса поделится впечатлениями о современном этапе развития Театра Маяковского под руководством Егора Перегудова.

Концерт и участие музыкантов

Зрителей ждут воспоминания о ярких киноработах актрисы, ответы на вопросы и концерт с участием музыкантов оркестра Театра Маяковского: Ивана Вихарева (гитара) и Алексея Качалкина (аккордеон).