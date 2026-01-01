Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз

Новогодний джаз в особняке Половцова

Приглашаем вас провести незабываемый зимний вечер на концерте новогоднего джаза в роскошных интерьерах особняка А.А. Половцова. В Бронзовом зале, среди сотен свечей, оживут легендарные песни великого романтика XX века Фрэнка Синатры в исполнении виртуозного бэнда JAZZ HOOLIGANS.

Программа вечера

В программе концерта — «Let It Snow», «Jingle Bells», «Have Yourself a Merry Little Christmas», «Fly Me to the Moon» и другие хиты, которые на протяжении многих десятилетий создают атмосферу Рождества и Нового года.

Интерьеры особняка

Особняк Александра Александровича Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, по праву считается одним из самых красивых дворцов Петербурга. Над его интерьерами работали выдающиеся мастера своего времени — Месмахер, Брюлло и Боссе. Белый зал, будуар с эркером, библиотека и парадная столовая сохранили свое историческое великолепие, а великолепный Бронзовый зал станет сценой для этого музыкального праздника.

Что вас ждет на концерте

Перед началом концерта каждого гостя ждет бокал игристого! Подарите себе вечер, наполненный красотой, музыкой и рождественским волшебством — именно из таких мгновений рождаются самые теплые воспоминания зимы.

Исполнители

Солист — Раиль Сафаргалиев (лауреат международных конкурсов)

Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Информация о билетах

В продаже имеются билеты шести категорий с свободной рассадкой на стульях:

VIP (1-й ряд)

Категория COMFORТ (2-й ряд)

Категория A (3-й и 4-й ряды)

Категория B (5-й и 6-й ряды)

Категория C (7-й и 8-й ряды)

Категория D (9-й ряд)

Продолжительность концерта — 75 минут (без антракта). Рекомендуем приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.