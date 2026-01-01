Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз

Приглашаем вас провести незабываемый зимний вечер на концерте новогоднего джаза в роскошных интерьерах особняка А.А. Половцова. В Бронзовом зале, среди сотен свечей, оживут легендарные песни великого романтика XX века Фрэнка Синатры в исполнении виртуозного бэнда JAZZ HOOLIGANS.
В программе концерта — «Let It Snow», «Jingle Bells», «Have Yourself a Merry Little Christmas», «Fly Me to the Moon» и другие хиты, которые на протяжении многих десятилетий создают атмосферу Рождества и Нового года.
Особняк Александра Александровича Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, по праву считается одним из самых красивых дворцов Петербурга. Над его интерьерами работали выдающиеся мастера своего времени — Месмахер, Брюлло и Боссе. Белый зал, будуар с эркером, библиотека и парадная столовая сохранили свое историческое великолепие, а великолепный Бронзовый зал станет сценой для этого музыкального праздника.
Перед началом концерта каждого гостя ждет бокал игристого! Подарите себе вечер, наполненный красотой, музыкой и рождественским волшебством — именно из таких мгновений рождаются самые теплые воспоминания зимы.
В продаже имеются билеты шести категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта — 75 минут (без антракта). Рекомендуем приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.