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Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз
Киноафиша Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз

Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз

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О концерте

Новогодний джаз в особняке Половцова

Приглашаем вас провести незабываемый зимний вечер на концерте новогоднего джаза в роскошных интерьерах особняка А.А. Половцова. В Бронзовом зале, среди сотен свечей, оживут легендарные песни великого романтика XX века Фрэнка Синатры в исполнении виртуозного бэнда JAZZ HOOLIGANS.

Программа вечера

В программе концерта — «Let It Snow», «Jingle Bells», «Have Yourself a Merry Little Christmas», «Fly Me to the Moon» и другие хиты, которые на протяжении многих десятилетий создают атмосферу Рождества и Нового года.

Интерьеры особняка

Особняк Александра Александровича Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, по праву считается одним из самых красивых дворцов Петербурга. Над его интерьерами работали выдающиеся мастера своего времени — Месмахер, Брюлло и Боссе. Белый зал, будуар с эркером, библиотека и парадная столовая сохранили свое историческое великолепие, а великолепный Бронзовый зал станет сценой для этого музыкального праздника.

Что вас ждет на концерте

Перед началом концерта каждого гостя ждет бокал игристого! Подарите себе вечер, наполненный красотой, музыкой и рождественским волшебством — именно из таких мгновений рождаются самые теплые воспоминания зимы.

Исполнители

  • Солист — Раиль Сафаргалиев (лауреат международных конкурсов)
  • Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Информация о билетах

В продаже имеются билеты шести категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • VIP (1-й ряд)
  • Категория COMFORТ (2-й ряд)
  • Категория A (3-й и 4-й ряды)
  • Категория B (5-й и 6-й ряды)
  • Категория C (7-й и 8-й ряды)
  • Категория D (9-й ряд)

Продолжительность концерта — 75 минут (без антракта). Рекомендуем приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
12 декабря суббота
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
26 декабря суббота
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
30 декабря среда
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Новогодний джаз

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