Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony»

Любимая музыка из вселенной Гарри Поттера

В старинном соборе Яани Кирик пройдет волшебное мультимедийное шоу «Harry Potter Symphony». Этот концерт — не просто музыкальное событие, а настоящая магия, которая оживит культовых героев на большом экране.

Программа

Вас ждет потрясающее сочетание симфонической музыки и видеоартов, где музыка из фильмов о Гарри Поттере будет исполняться живым оркестром. Симфонический оркестр под управлением маэстро Станислава Чигадаева исполнит самые популярные композиции, включая моменты из ключевых сцен:

Первый полет на Гиппогрифе

Первый пойманный снитч

Первое письмо от Хагрида

Все это будет сопровождаться видеоизображениями, на которых появятся такие персонажи, как Дамблдор и Северус Снейп. Мудрые фразы, такие как «После стольких лет?» — «Всегда», наполненные волшебством, будут звучать в воздухе, создавая атмосферу чуда.

О музыкантах

Dreamers Orchestra под управлением Станислава Чигадаева воплотит в жизнь музыку величайших современных композиторов. Музыканты оркестра — признанные мастера с международным опытом и желанием не просто играть, но и создавать настоящие музыкальные чудеса.

Станислав Чигадаев — пианист, аранжировщик и композитор, лауреат международных конкурсов. В его репертуаре сотрудничество с такими выдающимися исполнителями, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди.

Не пропустите этот волшебный вечер!

Подарите себе и своим близким незабываемое путешествие в мир Гарри Поттера. В старинных стенах собора Яани Кирик вас ждет настоящий музыкальный праздник, наполненный магией и волшебством.

До встречи в Яани Кирик!