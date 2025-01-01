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Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony»
Киноафиша Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony»

Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Любимая музыка из вселенной Гарри Поттера

В старинном соборе Яани Кирик пройдет волшебное мультимедийное шоу «Harry Potter Symphony». Этот концерт — не просто музыкальное событие, а настоящая магия, которая оживит культовых героев на большом экране.

Программа

Вас ждет потрясающее сочетание симфонической музыки и видеоартов, где музыка из фильмов о Гарри Поттере будет исполняться живым оркестром. Симфонический оркестр под управлением маэстро Станислава Чигадаева исполнит самые популярные композиции, включая моменты из ключевых сцен:

  • Первый полет на Гиппогрифе
  • Первый пойманный снитч
  • Первое письмо от Хагрида

Все это будет сопровождаться видеоизображениями, на которых появятся такие персонажи, как Дамблдор и Северус Снейп. Мудрые фразы, такие как «После стольких лет?» — «Всегда», наполненные волшебством, будут звучать в воздухе, создавая атмосферу чуда.

О музыкантах

Dreamers Orchestra под управлением Станислава Чигадаева воплотит в жизнь музыку величайших современных композиторов. Музыканты оркестра — признанные мастера с международным опытом и желанием не просто играть, но и создавать настоящие музыкальные чудеса.

Станислав Чигадаев — пианист, аранжировщик и композитор, лауреат международных конкурсов. В его репертуаре сотрудничество с такими выдающимися исполнителями, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди.

Не пропустите этот волшебный вечер!

Подарите себе и своим близким незабываемое путешествие в мир Гарри Поттера. В старинных стенах собора Яани Кирик вас ждет настоящий музыкальный праздник, наполненный магией и волшебством.

До встречи в Яани Кирик!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 20 декабря
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony» Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony» Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony» Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony» Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony» Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony» Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony» Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony» Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony» Оркестр в соборе «Harry Potter Symphony»

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