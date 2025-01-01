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Мадам Баттерфляй
Киноафиша Мадам Баттерфляй

Спектакль Мадам Баттерфляй

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Оригинальное прочтение Пуччини

Более ста лет опера «Мадам Баттерфляй» не сходит со сцен оперных театров мира, и среди множества постановок, спектакль Камерного музыкального театра стал одним из самых оригинальных прочтений гениальной партитуры Пуччини. Этот спектакль, мастерски выстроенный и детально продуманный, отличается тем, что лишён внешней красивости и восточной экзотики, но поражает своей напряжённой страстностью, проникновенностью и психологической глубиной.

Погружение в душевную боль

Юрий Александров, режиссёр постановки, отметил: «Я никогда не взялся бы сегодня за «Чио-Чио-сан», если бы эта история меня так не терзала, мучительно не раздирала на части». Для него душевная боль — это нечто универсальное, не имеющее временных и исторических границ. Она не зависит от национальности или социальной среды, а объединяет истории трагической любви, как в операх Пуччини, так и в других классических произведениях, таких как «Травиата» и «Лукреция Бorgia».

Контекст послевоенной Японии

В этой постановке события развиваются в послевоенной Японии, в годы после ужасных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Время, в котором происходит действие, значительно изменяет восприятие истории. «Я поместил героев в более жестокое время, попытался снять элемент декоративности с оперы — минимум декораций, минимум бутафории», — говорит режиссёр. Сцена оказалась обнажённой, лишённой лишних деталей, что помогает сосредоточить внимание на главном — человеке в его фатальном одиночестве и всепоглощающей боли.

Отношения Пинкертона и Баттерфляй

По мнению Александрова, отношения между Пинкертона и Баттерфляй напоминают гуманитарную помощь из Америки. Эти отношения, по его мнению, чудовищны, и в итоге моральный взрыв оказывается сильнее и страшнее ядерного взрыва в Хиросиме и Нагасаки. Спектакль в его интерпретации превращается в не просто трагедию любви, а в глубокое осмысление человеческой боли и страдания.

Этот спектакль Камерного музыкального театра открывает новую грань в восприятии классической оперы, делая её более актуальной и близкой современному зрителю.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

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