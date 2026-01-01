Спектакль Любовь под гипнозом

Любовь под гипнозом
16+
О спектакле

Семейные драмы под гипнозом. Трагикомедия по пьесе Василия Сигарева

На сцене театра вас ждет непростая история о семейных отношениях, основанная на пьесе Василия Сигарева. Главные герои — муж и жена — давно устали друг от друга. Каждый день они ссорятся, но расстаться не решаются. Когда пьяный супруг теряет зарплату, его жена решает пригласить гипнотизера, чтобы раскрыть тайны, скрывающиеся в их отношениях.

Измены и секреты

Гипнотизер помогает не только найти деньги, но и открыть все тайны мужа. Это решение приводит к тому, что муж, стремясь восстановить справедливость, требует загипнотизировать и супругу. Результат оказывается неожиданным, и зрители становятся свидетелями откровений, которые способны изменить их жизнь.

Творческая команда

Спектакль поставил известный режиссёр Владимир Назаров. На сцене можно увидеть яркие и запоминающиеся performances в исполнении:

  • Любови Руденко
  • Александра Морозова
  • Евгения Воскресенского

Не пропустите возможность увидеть это уникальное сочетание комедии и драмы, которое приковывает внимание и заставляет задуматься о том, что происходит за закрытыми дверями семейного очага.

В ролях
Апрель
4 апреля суббота
18:00
ДК «Прогресс» Новосибирск, Красный просп., 167
5 апреля воскресенье
18:00
ДК «Прогресс» Новосибирск, Красный просп., 167

