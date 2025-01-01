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Ловелас
Киноафиша Ловелас

Спектакль Ловелас

16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Ловелас»: история любви в тени материальных ценностей

Встречайте спектакль «Ловелас», где любовь сталкивается с жестокой реальностью. На сцене развернется драма двух сердец, разделенных не только возрастом, но и обстоятельствами.

Сюжет

Перед нами милая девушка и бедняк, чья жизнь полна нелепостей. Их отношения, кажется, обречены из-за жестких правил материального мира, но именно это и делает их историю такой трогательной.

Спектр эмоций

«Ловелас» — это погружение в мир чувственности и нежности, где каждый актёр вносит свою искру. Спектакль полон любви и страданий, ревности и измен, страсти и мучительных выборов.

Приглашаем вас испытать мощь театра и пережить эмоциональное приключение, которое оставит след в вашем сердце.

Режиссер
Павел Южаков
В ролях
Дарья Зырянова
Павел Поляков
Петр Владимиров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 10 августа
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
20:00 от 600 ₽

Фотографии

Ловелас Ловелас Ловелас Ловелас

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