Спектакль Одиссея

Премьера «Одиссеи» в театре «Красный факел»

Первой премьерой 106-го сезона станет постановка Марка Букина «Одиссея». Инсценировка, созданная драматургом Ксенией Гашевой, основана на знаменитой поэме Гомера. Древнегреческие боги и герои знакомы нам с детства, когда мы с интересом изучаем мифы и легенды в различных вариантах.

Погружение в мифологию

«Одиссея» и «Илиада» — образцы древнегреческого эпоса, которые входят в школьную программу по литературе. Однако увидеть эти произведения на театральной сцене можно нечасто. Театр «Красный факел» попытается восполнить этот пробел и представить зрителям свое оригинальное видение «Одиссеи».

Почему стоит увидеть

Спектакль обещает быть не только ярким и зрелищным, но и глубоким по содержанию. Режиссура Марка Букина, известного своими экспериментами и новаторским подходом, привнесет в классическую историю свежие идеи и интерпретации.

Этот спектакль будет интересен как любителям классики, так и тем, кто готов открыть для себя новую сторону известных историй. Приглашаем всех насладиться магией театра и миром, созданным Гомером!