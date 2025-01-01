Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Одиссея
Киноафиша Одиссея

Спектакль Одиссея

Постановка
Красный факел 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера «Одиссеи» в театре «Красный факел»

Первой премьерой 106-го сезона станет постановка Марка Букина «Одиссея». Инсценировка, созданная драматургом Ксенией Гашевой, основана на знаменитой поэме Гомера. Древнегреческие боги и герои знакомы нам с детства, когда мы с интересом изучаем мифы и легенды в различных вариантах.

Погружение в мифологию

«Одиссея» и «Илиада» — образцы древнегреческого эпоса, которые входят в школьную программу по литературе. Однако увидеть эти произведения на театральной сцене можно нечасто. Театр «Красный факел» попытается восполнить этот пробел и представить зрителям свое оригинальное видение «Одиссеи».

Почему стоит увидеть

Спектакль обещает быть не только ярким и зрелищным, но и глубоким по содержанию. Режиссура Марка Букина, известного своими экспериментами и новаторским подходом, привнесет в классическую историю свежие идеи и интерпретации.

Этот спектакль будет интересен как любителям классики, так и тем, кто готов открыть для себя новую сторону известных историй. Приглашаем всех насладиться магией театра и миром, созданным Гомером!

Режиссер
Марк Букин
В ролях
Константин Телегин
Дарья Емельянова
Денис Казанцев
Артем Малиновский
Олег Майборода

Купить билет на спектакль Одиссея

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
15 ноября суббота
18:00
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 500 ₽
16 ноября воскресенье
18:00
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 500 ₽

В ближайшие дни

Сказ про Федота-стрельца
12+
Моноспектакль
Сказ про Федота-стрельца
11 ноября в 19:00 Красный факел
от 1800 ₽
Страсти по объявлению
16+
Комедия
Страсти по объявлению
26 сентября в 18:30 Новосибирский дом актера
от 500 ₽
Дикарь
12+
Комедия Премьера
Дикарь
20 сентября в 18:00 Мой театр
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше