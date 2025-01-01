Меню
Love Letters
16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
О концерте/спектакле

Гоша Куценко и Екатерина Климова: Виртуальный роман. История любви без границ

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Love Letters» по пьесе А. Р. Герни «Двое - Он и Она». Это трогательная история о двух людях, которые на протяжении всей жизни пишут друг другу письма. Их переписка — это не просто слова, а живая жизнь, полная откровений, радостей и разочарований.

Сюжет

Главные герои — талантливая, страстная и яркая женщина и целеустремленный, честный и умный мужчина. Несмотря на то, что они не вместе, их судьбы переплетаются через письма, в которых нет ни «люблю», ни громких признаний. Каждое письмо — это свидетельство любви и глубоких чувств, которые они испытывают друг к другу. Жить, зная, что есть человек, которому можно доверить свои секреты и переживания — это уже большое счастье.

Темы и идеи

«Love Letters» — это история о любви, её первых шагах, забавных и нелепых моментах, радостях и открытиях, недоразумениях и обидах. Пьеса, написанная в 80-е годы прошлого века, сегодня звучит особенно актуально. Главные герои, писавшие друг другу письма, так и не рискнули превратить «любовь в словах» в «любовь земную». Расстояние между идеалом и реальностью оказалось непреодолимым. Сегодня подобную историю можно было бы назвать «виртуальным романом».

Режиссура и команда

Спектакль поставил талантливый режиссёр Дайнюс Казлаускас. Перевод с английского осуществил А. Питч. Сценографию и костюмы разработала Индре Пачесайте, а освещение — Дайрюс Малинаускас. Музыкальное сопровождение подготовил композитор Игнас Юзокас. Продюсером выступил Эльшан Мамедов.

Не упустите возможность увидеть эту классическую пьесу XX века в исполнении лучших актёров! «Love Letters» — это не просто спектакль, это глубокая и трогательная история, которая оставит след в вашем сердце.

Режиссер
Дайнюс Казлаускас
В ролях
Гоша Куценко
Екатерина Климова
Фотографии

Love Letters Love Letters Love Letters Love Letters Love Letters Love Letters Love Letters Love Letters Love Letters Love Letters
