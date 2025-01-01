Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лес. Частный случай
Билеты от 1000₽
Киноафиша Лес. Частный случай

Спектакль Лес. Частный случай

Постановка
Эрмитаж 18+
Режиссер Михаил Левитин
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Великий русский «Лес» Островского в Театре «Эрмитаж»

Михаил Левитин долгое время задумывался о постановке «Леса» А.Н. Островского. Он несколько раз начинал репетиции этой знаковой пьесы великого русского драматурга и даже ставил её на курсе со студентами. Однако обстоятельства сложились так, что долгожданная премьера совпала с двумя важными датами: 150-летием со дня рождения Всеволода Мейерхольда и 100-летием знаменитой постановки «Лес».

Театр «Эрмитаж» посвящает свою премьеру этим значимым событиям театральной истории. Как говорит сам Михаил Левитин: «Это самая определенная пьеса Островского, я ничего подобного не читал. Не будем говорить о том, как она написана, написана она по-пушкински. Что же касается ее определенности, то там есть группа Гурмыжской, группа Восьмибратова, группа Несчастливцева, между ними – Буланов. Всё! Вот эту короткую историю я и рассказываю. Она может быть отнесена к разряду французского водевиля с приметами русской пьесы Александра Николаевича Островского. У нас очень скромная задача».

Сюжет и атмосфера спектакля

В спектакле Левитина французские страсти разворачиваются на бескрайних просторах русского леса, как в буквальном, так и в иносказательном смысле. Зрители станут свидетелями адюльтера, коварных интриг и эксцентричных персонажей. Непредсказуемые поступки и блестящие диалоги Островского переплетаются с темами любви и ненависти, алчности и щедрости, чувственности и брутальности, подлости и благородства, юмора и серьезности.

Театральное торжество

Это – настоящее торжество театра, представленное здесь трагиком Несчастливцевым и комиком Счастливцевым. Спектакль обещает стать уникальным событием в театральной жизни и подарить зрителям незабываемые эмоции и глубокие размышления.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
19:00 от 1000 ₽
20 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вне подозрения
12+
Драма
Вне подозрения
16 сентября в 19:00 ЦДКЖ
от 1500 ₽
Там на небе звезды
12+
Драма Музыка
Там на небе звезды
23 июля в 19:00 Космос
от 2500 ₽
Сказ про Федота-стрельца
16+
Комедия
Сказ про Федота-стрельца
5 октября в 17:00 Театриум на Серпуховке
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше