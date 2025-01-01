Спектакль Лес. Частный случай

Великий русский «Лес» Островского в Театре «Эрмитаж»

Михаил Левитин долгое время задумывался о постановке «Леса» А.Н. Островского. Он несколько раз начинал репетиции этой знаковой пьесы великого русского драматурга и даже ставил её на курсе со студентами. Однако обстоятельства сложились так, что долгожданная премьера совпала с двумя важными датами: 150-летием со дня рождения Всеволода Мейерхольда и 100-летием знаменитой постановки «Лес».

Театр «Эрмитаж» посвящает свою премьеру этим значимым событиям театральной истории. Как говорит сам Михаил Левитин: «Это самая определенная пьеса Островского, я ничего подобного не читал. Не будем говорить о том, как она написана, написана она по-пушкински. Что же касается ее определенности, то там есть группа Гурмыжской, группа Восьмибратова, группа Несчастливцева, между ними – Буланов. Всё! Вот эту короткую историю я и рассказываю. Она может быть отнесена к разряду французского водевиля с приметами русской пьесы Александра Николаевича Островского. У нас очень скромная задача».

Сюжет и атмосфера спектакля

В спектакле Левитина французские страсти разворачиваются на бескрайних просторах русского леса, как в буквальном, так и в иносказательном смысле. Зрители станут свидетелями адюльтера, коварных интриг и эксцентричных персонажей. Непредсказуемые поступки и блестящие диалоги Островского переплетаются с темами любви и ненависти, алчности и щедрости, чувственности и брутальности, подлости и благородства, юмора и серьезности.

Театральное торжество

Это – настоящее торжество театра, представленное здесь трагиком Несчастливцевым и комиком Счастливцевым. Спектакль обещает стать уникальным событием в театральной жизни и подарить зрителям незабываемые эмоции и глубокие размышления.