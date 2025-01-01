Меню
Легендарная история
Спектакль Легендарная история

Спектакль Легендарная история

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Режиссер Валерия Ланская
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Премьера мюзикла "Вестсайдская история" в ГИТИС-театре

Культовое произведение о современных Ромео и Джульетте – пуэрториканке Марии и американце польского происхождения Тони – снова на сцене! Этот мюзикл стал знаковым примером искусства, обращая внимание на жертвы национальной вражды, искусно разжигаемой в джунглях «свободной» страны.

Слушая сердце

Сильное и суровое, произведение обличает жестокость Америки середины ХХ века и призывает зрителей к добру и человечности. Мюзикл органично соединяет действие и музыку: все номера – арии, ансамбли, танцы – не просто развлекательные сцены, а жесткие и мотивированные эпизоды, подчеркивающие эмоциональную насыщенность сюжета.

Хореография и театральная форма

Юные талантливые хореографы вдохнули новую жизнь в этот классический мюзикл, наполнив его обилием хореографических сцен, что сближает «Вестсайдскую историю» с балетом. Они органично вписываются в общую музыкально-сценическую драматургию, создавая уникальную атмосферу.

Актуальность на протяжении десятилетий

Произведение остается вневременным не только благодаря своим художественным достоинствам, но и социальной проблематике, которая остается актуальной и в наши дни. Спустя почти семь десятилетий после его создания, новые театральные поколения продолжают с интересом и трепетом обращаться к этому мощному мюзиклу.

Не упустите возможность увидеть «Вестсайдскую историю» на сцене – это опыт, который запоминается навсегда.

7 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
18:00
22 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00

