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Лавр
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Спектакль Лавр

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Масштабное сценическое воплощение романа Евгения Водолазкина

«Лавр» Евгения Водолазкина — одно из главных литературных творений современности, лауреат премии «Большая книга» и признанный в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге по версии газеты «The Guardian». Спектакль — это масштабное сценическое воплощение произведения, передающее его уникальную атмосферу.

История человека в четырех именах

В центре сюжета — история человека, который сменил четыре имени на протяжении своей жизни. От мальчика-сироты до врача, от юродивого и бродяги до отшельника и святого. Каждое имя соответствует отдельной эпохе его жизни, настолько различной, что порой он не видит связей между ними.

Время и пространство в спектакле

События происходят в различных исторических периодах и по всему миру. Архаический быт средневекового отшельника переплетается с бурлением современного мегаполиса. Старославянский язык встречается с модным сленгом, создавая уникальную гармонию прошлого, настоящего и будущего.

Глубокая религиозная и мировоззренческая тема

Спектакль раскрывает религиозно-мировоззренческую тему покаяния с позиции современного человека, который отстаивает свое право на духовную победу в буре мировых и личных катастроф. Притча, житие, мелодрама, комедия и трагедия интегрированы в высокотехнологичное представление.

Музыкальная составляющая

Русский аутентичный фольклор в исполнении известной певицы Варвары Котовой с гуслями, колесной лирой и бас-гитарой органично сочетается с электроникой.

Сценография и костюмы

Сценография Александра Цветного использует принцип «жития в клеймах»: декорации, подобные иконостасу, меняются в зависимости от событий — от корабля до многоэтажного дома или пещеры святого старца. Художник по костюмам Алиса Меликова создала для каждого персонажа уникальный стиль, сочетая средневековую одежду с современными дизайнерскими элементами.

Спектакль о каждом из нас

«Лавр» — это не просто спектакль, это притча о каждом из нас, его внутренней трансформации, духовных поисках и победах.

Режиссер
Эдуард Бояков
Эдуард Бояков
В ролях
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Леонид Якубович
Леонид Якубович
Владимир Антонов
Валентин Клементьев

Фотографии

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