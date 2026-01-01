В Театре «Многоточие» состоится постановка по знаменитому роману Евгения Водолазкина «Лавр». В центре сюжета — история человека, чья жизнь полна любви и утраты, а затем превращается в долгий и тернистый путь к искуплению и прощению.
Действие спектакля разворачивается в средневековой Руси, но обсуждаемые в нем вопросы остаются актуальными и в современном мире. Следуя за судьбой главного героя, зритель становится свидетелем его борьбы с последствиями непоправимого поступка. Это путь, на котором пересекаются любовь и смерть, милосердие и жестокость, а также человеческие слабости и стремление к духовному преображению.
«Лавр» поднимает важнейшие философские вопросы, касающиеся личной ответственности. Он размышляет о том, что незнание не всегда освобождает от вины, а скрыться от последствий своих действий невозможно. Зритель задается вопросами, которые каждый когда-либо ставил перед собой: можно ли исправить ошибку? Можно ли заслужить прощение? Есть ли путь к внутреннему миру, после разрушения жизни собственным выбором?
Несмотря на исторический антураж, история звучит удивительно современно. Спектакль напоминает о том, что времена меняются, но человеческая душа остаётся неизменной. Это глубокое размышление о любви, покаянии, возмездии и вере — о той вертикали, которая соединяет человека с чем-то большим, чем он сам.
Никита Паршин, Вячеслав Паршин, Мария Киликеева, Светлана Костюкова, Артем Брагин, Эдгард Арутюнов, Андрей Дудников, Владимир Беззуб, Сергей Фатьянов, Леонид Даценко
Спектакль рекомендован зрителям от 18 лет.