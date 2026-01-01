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Лавр
Киноафиша Лавр

Спектакль Лавр

Постановка
Театр «Многоточие» 18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по роману «Лавр» Евгения Водолазкина

В Театре «Многоточие» состоится постановка по знаменитому роману Евгения Водолазкина «Лавр». В центре сюжета — история человека, чья жизнь полна любви и утраты, а затем превращается в долгий и тернистый путь к искуплению и прощению.

Содержательное путешествие по средневековой Руси

Действие спектакля разворачивается в средневековой Руси, но обсуждаемые в нем вопросы остаются актуальными и в современном мире. Следуя за судьбой главного героя, зритель становится свидетелем его борьбы с последствиями непоправимого поступка. Это путь, на котором пересекаются любовь и смерть, милосердие и жестокость, а также человеческие слабости и стремление к духовному преображению.

Основные темы спектакля

«Лавр» поднимает важнейшие философские вопросы, касающиеся личной ответственности. Он размышляет о том, что незнание не всегда освобождает от вины, а скрыться от последствий своих действий невозможно. Зритель задается вопросами, которые каждый когда-либо ставил перед собой: можно ли исправить ошибку? Можно ли заслужить прощение? Есть ли путь к внутреннему миру, после разрушения жизни собственным выбором?

Актуальность и современность

Несмотря на исторический антураж, история звучит удивительно современно. Спектакль напоминает о том, что времена меняются, но человеческая душа остаётся неизменной. Это глубокое размышление о любви, покаянии, возмездии и вере — о той вертикали, которая соединяет человека с чем-то большим, чем он сам.

Исполнители спектакля

Никита Паршин, Вячеслав Паршин, Мария Киликеева, Светлана Костюкова, Артем Брагин, Эдгард Арутюнов, Андрей Дудников, Владимир Беззуб, Сергей Фатьянов, Леонид Даценко

Возрастная категория

Спектакль рекомендован зрителям от 18 лет.

В ролях
Никита Паршин
Вячеслав Паршин
Андрей Дудников
Андрей Дудников
Сергей Фатьянов
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