Көзге кайтаваз / Осенний отголосок
Киноафиша Көзге кайтаваз / Осенний отголосок

Спектакль Көзге кайтаваз / Осенний отголосок

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Соблазнительный юмор татарской комедии в новом здании Театра Камала

Представляем вашему вниманию захватывающую комедию о жизни профессора, его семье и неожиданном повороте судьбы. Главный герой, профессор, живет с женой-профессором и двумя сыновьями, которые могли бы стать профессорами сами. Однако их жизнь оказывается под угрозой, когда в дом профессора стучится настоящая катастрофа, потрясая устои идеального мира.

В этот момент начинается настоящая театральная игра, полная иронии и неожиданных перевертышей. И, как чаще всего бывает в комедиях, все остросюжетные перипетии служат лишь фоном для раскрытия глубоких социальных тем: идеальной семьи, сохранения татарского языка и важности корней.

Темы комедии

Этот спектакль представляет собой добрую комедию с глубоким смыслом. Он затрагивает вопрос о том, как не создать кумира из идеального образа жизни, подчеркивая, что в каждой семье есть свои тайны и несоответствия. Комедия обсуждает важность сохранения культурного наследия и необходимость обучения подрастающего поколения родному языку.

Выдающаяся игра актеров

В главной роли выступает Фанис Зиганшин, который мастерски воплощает образ пожилого профессора. Его игра настолько убедительна, что зритель ощущает себя частью истории, словно находится в комнате, полной книг, и вместе с героем переживает его тревогу: как за две недели научить внука татарскому языку?

Произведение подарит истинное наслаждение зрителям благодаря ярким диалогам, насыщенным татарскими пословицами и поговорками, а также высокой художественной ценности. Премьера спектакля стала успешным событием, порадовав зрителей и критиков.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного выступления!

Декабрь
Январь
Февраль
25 декабря четверг
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1300 ₽
27 декабря суббота
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1300 ₽
5 января понедельник
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1300 ₽
6 января вторник
11:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1300 ₽
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1300 ₽
21 февраля суббота
18:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1300 ₽
22 февраля воскресенье
11:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1300 ₽

Фотографии

Көзге кайтаваз / Осенний отголосок Көзге кайтаваз / Осенний отголосок Көзге кайтаваз / Осенний отголосок Көзге кайтаваз / Осенний отголосок Көзге кайтаваз / Осенний отголосок Көзге кайтаваз / Осенний отголосок

