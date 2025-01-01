Спектакль Квест «Венсдей»

Приглашаем в загадочный замок Невермор. Квест для детей по потивам Венсдей

Популярный замок Невермор овеян множеством тайн и легенд. Ходят слухи о сокровищах, давно украденных и спрятанных от людских глаз загадочным обществом Белладонна. Однако это опасное место могут обнаружить только обладатели особых даров. Встречайте знаменитую Венсдей с уникальными экстрасенсорными способностями, которая отберет в свою команду лучших искателей приключений. Готовы присоединиться?

Что включено в праздник?

Продолжительность квеста - 2 часа

Лаунж на всё время квеста и 30 минут после него с посудой и праздничным оформлением

Пригласительные для гостей

Интерактивный квест-спектакль с профессиональными актёрами-аниматорами и личным менеджером праздника

Катание на карете, сладкие подарки всем участникам

Мини-шоу с сухим льдом и мастер-класс по приготовлению крио-лимонада

Условия бронирования

Обратите внимание: если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного приключения! Замок Невермор ждёт вас!