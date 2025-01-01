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Квест «Призрачный экспресс» (группа до 10 человек)
Билеты от 13500₽
Киноафиша Квест «Призрачный экспресс» (группа до 10 человек)

Квест «Призрачный экспресс» (группа до 10 человек)

6+
Возраст 6+
Билеты от 13500₽

О концерте/спектакле

Квест «Призрачный экспресс» в Музее радио и телевидения

Приглашаем вас принять участие в увлекательном квесте «Призрачный экспресс», рассчитанном на группу до 10 человек. В этом захватывающем приключении вам предстоит разгадать тайну исчезновения загадочного поезда, который везет одного из гостей на праздник.

Задача участников

Ваша основная задача — выяснить причину пропажи поезда. Вам предстоит:

  • Найти поезд, который таинственным образом исчез.
  • Сконструировать жезл дежурного по станции.
  • Довести поезд до станции назначения, несмотря на все преграды.
  • Встретить гостя, который ждет своего прибытия.

Интересные факты о квесте

Квест «Призрачный экспресс» предлагает уникальную возможность не только проявить смекалку и командный дух, но и погрузиться в атмосферу таинственного путешествия. Каждое действие участников будет иметь значение, а каждая разгадка — приближать к разгадке главной загадки.

Не упустите шанс стать частью этого необычного приключения! Записывайтесь на квест и готовьтесь к незабываемым эмоциям!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 13500 ₽
29 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 13500 ₽
26 сентября
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 13500 ₽
31 октября
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 13500 ₽
28 ноября
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
16:00 от 13500 ₽

Фотографии

Квест «Призрачный экспресс» (группа до 10 человек) Квест «Призрачный экспресс» (группа до 10 человек) Квест «Призрачный экспресс» (группа до 10 человек) Квест «Призрачный экспресс» (группа до 10 человек) Квест «Призрачный экспресс» (группа до 10 человек) Квест «Призрачный экспресс» (группа до 10 человек) Квест «Призрачный экспресс» (группа до 10 человек)

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