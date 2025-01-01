Квест «Призрачный экспресс» в Музее радио и телевидения

Приглашаем вас принять участие в увлекательном квесте «Призрачный экспресс», рассчитанном на группу до 10 человек. В этом захватывающем приключении вам предстоит разгадать тайну исчезновения загадочного поезда, который везет одного из гостей на праздник.

Задача участников

Ваша основная задача — выяснить причину пропажи поезда. Вам предстоит:

Найти поезд, который таинственным образом исчез.

Сконструировать жезл дежурного по станции.

Довести поезд до станции назначения, несмотря на все преграды.

Встретить гостя, который ждет своего прибытия.

Интересные факты о квесте

Квест «Призрачный экспресс» предлагает уникальную возможность не только проявить смекалку и командный дух, но и погрузиться в атмосферу таинственного путешествия. Каждое действие участников будет иметь значение, а каждая разгадка — приближать к разгадке главной загадки.

Не упустите шанс стать частью этого необычного приключения! Записывайтесь на квест и готовьтесь к незабываемым эмоциям!