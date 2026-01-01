Квест «Морские волки» (группа до 10 человек)

Квест для детей в Музее радио и телевидения в Москве

В музее «Дедушкин чердак» проходит увлекательный квест для детей под названием «Морские волки». Группа из десяти участников станет командой моряков, которые должны помочь пирату найти клад, скрывающийся где-то в недрах музея.

Очаровательный морской пират, преследуемый врагами, ищет поддержки в своих юных подручных. Вместе с группой ребята выяснят, как на старой карте найти заветный сундук с золотыми дублонами. Но прежде чем открыть его, они должны пройти через множество испытаний.

Что ждет участников?

В ходе квеста дети тренируют ловкость и сноровку, изучают морские приметы и учатся вязанию морских узлов. Важной частью мероприятия станет создание собственного оберега на память о таких увлекательных приключениях. К тому же, участники освоят морские сигналы и разучат зажигательный пиратский танец.

Квест «Морские волки» — это не только веселое времяпрепровождение, но и возможность развить командный дух и получить новые знания о морской культуре.