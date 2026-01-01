«КРУЧЕ» ШОУ в Международный день защиты детей
1 и 2 июня 2026 года в Международный день защиты детей в мультимедийном пространстве МТС LIVE ХОЛЛ состоится премьера уникального события нового поколения – «КРУЧЕ» ШОУ. Это шоу объединит блогеров-миллионников и их аудиторию, создавая атмосферу, в которой каждый сможет быть собой и активно участвовать в происходящем.
Что ожидать от шоу?
«КРУЧЕ» – это два дня веселья и вдохновения. Каждый день на сцене будут выступать новые блогеры, а программа включает 4 формата развлечений:
- Автограф-сессии – личные встречи с вашими любимыми блогерами.
- Мастер-классы от ведущих брендов – возможность узнать новое и применить полученные знания.
- Зона аттракционов – активные развлечения, гонки и танцы для всех желающих.
- Иммерсивное шоу 360 – уникальные перформансы, которые позволят зрителю стать частью шоу.
Разнообразие площадок
Программа шоу развернется сразу на нескольких тематических зонах:
- Ковровая дорожка: появление звездных гостей.
- Фан-зона: встречи с популярными блогерами-миллионниками.
- Партнерская зона: мастер-классы и активности от ведущих брендов.
- Зона аттракционов: гонки, танцы и активные развлечения.
- Кафе-зона: комфортное пространство для отдыха родителей.
- Главная сцена: концерт артистов, задающих новые тренды в музыке.
Это шоу – про эмоции, близость и современные смыслы. Присоединяйтесь к нам и станьте частью уникального события. Потому что «Вместе мы круче!».