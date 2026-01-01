Оркестр орган шоу: Шедевры Поля Мориа, Джеймса Ласта, Стинга, Эннио Морриконе

Концерт в Евангелическо-лютеранском соборе Святых Петра и Павла

Приглашаем вас на захватывающий концерт, который подарит вам незабываемые музыкальные впечатления. Прозвучат знаменитые композиции, которые многие из нас помнят с детства. Вас ждет великолепная органная и оркестровая интерпретация хитов, завоевавших сердца миллионов.

Легенды музыки на одной сцене

В этом концерте вам представят произведения двух выдающихся музыкантов — Поля Мориа и Джеймса (Ганса) Ласта. Оба композитора с юных лет проявляли невероятные таланты, и их карьеры стали выдающимися примерами музыки как искусства. Мориа и Ласт написали десятки эстрадных и кино-хитов, а также переосмысляли музыкальные произведения других авторов, придавая им новое звучание.

Их гранд-оркестры, задавшие новый стандарт в эстрадном исполнительстве, стали известны во всем мире, записывая альбомы в тиражах, которые переваливали за 60 миллионов экземпляров. Оркестр Поля Мориа даже мог провести два аншлаговых концерта подряд на одной площадке в один день!

Музыка, которая давно стала классикой

Музыка итальянского кинематографа, в которой блистал Эннио Морриконе, занимает особое место в культуре и в сердцах поклонников искусства. Его уникальные мелодии открыли двери в мир Голливуда и остаются актуальными и по сей день. Музыка таких исполнителей, как Гордон Самнер (Sting), также вошла в историю, и композиция «Every Breath You Take» била рекорды по частоте исполнения.

Спустя десятилетия их музыка продолжает жить, радуя слушателей своим волшебным звучанием. Вы будете впечатлены мастерством, с которым исполняются эти незабываемые хиты.

Выступление лауреатов международных конкурсов

Исполнители концерта: лауреаты международных конкурсов Иван Ипатов (орган) и Камерный оркестр «Антонио», художественный руководитель и дирижер — Антон Паисов. Это сочетание талантливых музыкантов и эффектных произведений создаст атмосферу настоящего музыкального праздника.