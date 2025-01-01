Спектакль Козявочка

Спектакль для детей «Козявочка» в театре «Мимигранты»

В театре «Мимигранты» зрителей ждет добрая и поучительная сказка «Козявочка», которая станет настоящим открытием как для юных, так и для взрослых зрителей. Данная постановка переносит на сцену удивительный мир насекомых, познакомив всех с его крошечными обитателями.

Сюжет и главные герои

В центре сюжета — Сверчок, который, несмотря на свои старания, считает себя слабым и трусливым. Его жизнь кардинально меняется после встречи с маленькой букашкой Козявочкой, которая оказалась бездомной. Вместе им предстоит пройти через множество приключений, о которых Сверчок даже не мечтал.

История о настоящей дружбе вдохновит зрителей преодолевать любые препятствия. Героям предстоит сразиться с кознями злого Жука Рогача и обрести не только верных друзей, но и семью.

Команда и исполнители

Спектакль поставила Татьяна Уфимцева, а постановщиком является Сергей Зорий. Музыкальное оформление подготовил Евгений Гришков-Эсперов, а балетмейстером выступил Дмитрий Устюжанин. Художник сценографии — Анастасия Панфилова, а светом руководит Александр Иванов.

В спектакле участвуют талантливые артисты: Олег Крамарь, Мария Маджаро, Михаил Мороз, Никита Кузьмин и Елизавета Иванцова. Каждое выступление обещает быть увлекательным и запоминающимся!

Не пропустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который станет настоящим подарком для всей семьи.