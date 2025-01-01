Спектакль Кот тут главный

Спектакль по мотивам книги «Кот и Новый год» Кристины Кретовой от Театрального проекта 27

Приглашаем вас на спектакль по мотивам книги «Кот и Новый год» писательницы Кристины Кретовой. Она известна своими произведениями для детей, среди которых более 50 книг, многие из которых стали настоящими бестселлерами.

Сюжет: жизнь, полная неожиданностей

Главный герой спектакля — кот Василий, петербуржец с интеллектом и характером настоящего самурая в пятом поколении. Он живет в уютном доме со своей семьей: Настей и ее дочерью Полиной. Для Василия жизнь кажется идеальной: вокруг любимые люди, вкусная еда и мягкая кровать. Но однажды идиллию нарушает возлюбленный Насти — Александр, которого все называют Кед. С его появлением в доме начинается череда неприятностей: предметы падают, чай проливается, а билеты рвутся сами по себе.

Проблемы на горизонте

Еще хуже, что позитивная Полина становится замкнутой и неразговорчивой, а Настя, казалось бы, не замечает происходящего. Теперь Василию предстоит взять на себя ответственность за решение семейных проблем. Сможет ли он вернуть счастье в их дом и восстановить гармонию?

Не пропустите!

Этот спектакль обещает удивить зрителей уникальной атмосферой, наполненной любовью и волшебством. Вы увидите, как простые вещи могут стать источником большого счастья и как важно быть внимательным к своим близким.

Не упустите шанс насладиться этим трогательным и веселым представлением. Спектакль «Кот и Новый год» — это отличная возможность провести время с семьей и окунуться в мир театрального искусства!