Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кот тут главный
Киноафиша Кот тут главный

Спектакль Кот тут главный

Постановка
Театральный проект 27 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам книги «Кот и Новый год» Кристины Кретовой от Театрального проекта 27

Приглашаем вас на спектакль по мотивам книги «Кот и Новый год» писательницы Кристины Кретовой. Она известна своими произведениями для детей, среди которых более 50 книг, многие из которых стали настоящими бестселлерами.

Сюжет: жизнь, полная неожиданностей

Главный герой спектакля — кот Василий, петербуржец с интеллектом и характером настоящего самурая в пятом поколении. Он живет в уютном доме со своей семьей: Настей и ее дочерью Полиной. Для Василия жизнь кажется идеальной: вокруг любимые люди, вкусная еда и мягкая кровать. Но однажды идиллию нарушает возлюбленный Насти — Александр, которого все называют Кед. С его появлением в доме начинается череда неприятностей: предметы падают, чай проливается, а билеты рвутся сами по себе.

Проблемы на горизонте

Еще хуже, что позитивная Полина становится замкнутой и неразговорчивой, а Настя, казалось бы, не замечает происходящего. Теперь Василию предстоит взять на себя ответственность за решение семейных проблем. Сможет ли он вернуть счастье в их дом и восстановить гармонию?

Не пропустите!

Этот спектакль обещает удивить зрителей уникальной атмосферой, наполненной любовью и волшебством. Вы увидите, как простые вещи могут стать источником большого счастья и как важно быть внимательным к своим близким.

Не упустите шанс насладиться этим трогательным и веселым представлением. Спектакль «Кот и Новый год» — это отличная возможность провести время с семьей и окунуться в мир театрального искусства!

Режиссер
Арина Гулимова
В ролях
Андрей Мишустин
Иван Писоцкий
Мэри Ваха
Алина Белоусова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
19:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

16+
Премьера Драма
Две дамочки в сторону севера
28 августа в 19:30 Мастерская
от 1900 ₽
Вий. Ведьма. Гоголь
18+
Драма
Вий. Ведьма. Гоголь
3 августа в 19:00 Дом актера им. Станиславского
от 800 ₽
Ретро
16+
Премьера Драма
Ретро
23 октября в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше