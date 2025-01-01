Спектакль Константин Райкин. Моноспектакль «Самое любимое»

Моноспектакль-концерт Константина Райкина «Самое любимое» в Санкт-Петербурге

За казалось бы незамысловатым названием «Самое любимое» скрыта великолепная авторская программа Константина Райкина. Здесь органично переплетаются высокая поэзия и личные рассказы актера о времени и о себе. Этот моноспектакль-концерт предлагает уникальное путешествие в мир воспоминаний и чувств.

Темы спектакля

Детские и подростковые увлечения спортом, животными и упорное нежелание следовать семейным актерским традициям – вот некоторые из тем, на которых основаны небольшие игровые эпизоды в спектакле. Особое место занимают воспоминания о гениальном Райкине-старшем, отце Константина.

Поэзия на сцене

Во время спектакля зрители смогут насладиться стихами великих поэтов: Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Веги и Александра Пушкина. Известный актер Богдан Ступка, увидев спектакль незадолго до своей кончины, отметил: «Никто в мире так не читает (а надо понимать – играет) стихи, как Константин Райкин!»

О Константине Райкине

Константин Аркадьевич Райкин – художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, режиссер и лауреат Государственных премий РФ. Он четырежды становился лауреатом Национальной премии «Золотая Маска» и обладателем множества других наград, включая премии Фонда К. Станиславского и «Хрустальная Турандот». Кроме того, он является художественным руководителем «Высшей школы сценических искусств» и профессором.

Стоит увидеть

Моноспектакль «Самое любимое» – это высокая поэзия, преломленная через сердце исполнителя, личные истории и глубокие размышления о профессии, отце и любви к поэзии. Это не просто спектакль, это эмоциональное путешествие в мир искусства и человеческих чувств.