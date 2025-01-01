Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Константин Райкин. Моноспектакль «Самое любимое»
Киноафиша Константин Райкин. Моноспектакль «Самое любимое»

Спектакль Константин Райкин. Моноспектакль «Самое любимое»

Постановка
Сатирикон 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Моноспектакль-концерт Константина Райкина «Самое любимое» в Санкт-Петербурге

За казалось бы незамысловатым названием «Самое любимое» скрыта великолепная авторская программа Константина Райкина. Здесь органично переплетаются высокая поэзия и личные рассказы актера о времени и о себе. Этот моноспектакль-концерт предлагает уникальное путешествие в мир воспоминаний и чувств.

Темы спектакля

Детские и подростковые увлечения спортом, животными и упорное нежелание следовать семейным актерским традициям – вот некоторые из тем, на которых основаны небольшие игровые эпизоды в спектакле. Особое место занимают воспоминания о гениальном Райкине-старшем, отце Константина.

Поэзия на сцене

Во время спектакля зрители смогут насладиться стихами великих поэтов: Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Веги и Александра Пушкина. Известный актер Богдан Ступка, увидев спектакль незадолго до своей кончины, отметил: «Никто в мире так не читает (а надо понимать – играет) стихи, как Константин Райкин!»

О Константине Райкине

Константин Аркадьевич Райкин – художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, режиссер и лауреат Государственных премий РФ. Он четырежды становился лауреатом Национальной премии «Золотая Маска» и обладателем множества других наград, включая премии Фонда К. Станиславского и «Хрустальная Турандот». Кроме того, он является художественным руководителем «Высшей школы сценических искусств» и профессором.

Стоит увидеть

Моноспектакль «Самое любимое» – это высокая поэзия, преломленная через сердце исполнителя, личные истории и глубокие размышления о профессии, отце и любви к поэзии. Это не просто спектакль, это эмоциональное путешествие в мир искусства и человеческих чувств.

В ролях
Константин Райкин
Константин Райкин

Купить билет на спектакль Константин Райкин. Моноспектакль «Самое любимое»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
6 декабря суббота
20:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2

В ближайшие дни

Красная Шапочка
6+
Детский
Красная Шапочка
12 октября в 18:00 КДЦ «Московский»
от 600 ₽
Квест-перформанс «Фараон»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест-перформанс «Фараон»
12 декабря в 15:00 «Взаперти» на Казанской
от 6600 ₽
Квест «Алькатрас»
6+
Иммерсивный
Квест «Алькатрас»
27 сентября в 20:40 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 6700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше